Horoscop: Pe 3 mai 2026, Mercur intră în Taur și urmează schimbări pentru zodii în planul comunicării

Începând cu 3 mai 2026, Mercur, planeta comunicării, pășește în semnul stabil și perseverent al zodiei Taur, aducând o schimbare în modul în care comunicăm și luăm decizii.
Dacă Mercur în Berbec ne-a obișnuit cu un flux mental rapid, orientat spre noutate și reacții impulsive, Mercur în Taur schimbă acest ritm. Mintea încetinește, iar cuvintele capătă o greutate palpabilă, prin simțuri și fapte concrete.
Mercur în Taur nu se grăbește să tragă concluzii și refuză să intre în jocul argumentărilor superficiale. Limbajul devine așezat, cheia acestui tranzit fiind răbdarea. Totodată, gândurile sunt adunate și transformate în planuri de acțiune.
Totuși, provocarea majoră a lui Mercur în Taur este rigiditatea. Abilitatea de a rămâne pe poziții se poate transforma ușor în încăpățânare și riscăm să devenim prea atașați de propriile convingeri, respingând evoluția doar pentru că necesită ieșirea din zona de confort.
Mercur traversează zodia Taur până pe 17 mai 2026, când își face intrarea în Gemeni.
Care este influența lui Mercur în Taur pentru fiecare zodie:
Berbec/Ascendent în Berbec
Cu Mercur în Taur, nativii Berbec își concentrează atenția pe gestionarea banilor și pe economisire. De asemenea, preferă discuțiile despre cheltuieli și evită orice risc care le-ar putea strica echilibrul financiar. Gândirea devine practică, ajutându-i să găsească soluții financiare sigure pentru viitor. Totuși, acceptă greu sugestiile altora când vine vorba de bani. Își susțin ideile cu tărie, riscând să pară de neclintit în fața celor care încearcă să le schimbe planurile.
Taur/Ascendent în Taur
Cu Mercur în zodia lor, nativii Taur se exprimă cu multă încredere și sunt foarte hotărâți în discuțiile pe care le poartă. De asemnea, își spun punctul de vedere fără ocolișuri, urmărind mereu să obțină rezultate clare. Reușesc să organizeze orice idee într-un mod practic, pentru a fi pusă în aplicare cât mai rapid. Totuși, acceptă cu dificultate alte păreri, deoarece tind să creadă că doar viziunea lor este corectă.
Gemeni/Ascendent în Gemeni
Cu Mercur în Taur, Gemenii preferă să asculte mai mult decât să vorbească în această perioadă. Își analizează gândurile cu răbdare și evită să tragă concluzii pripite, preferând să observe tot ce se petrece în jur. Este o etapă potrivită pentru a pune la punct proiecte noi în mare discreție. Orice hotărâre luată acum este bine studiată, oferindu-le siguranța că lucrurile vor merge exact așa cum doresc.
Rac/Ascendent în Rac
Cu Mercur în Taur, Racii pun preț pe prieteniile sigure și pe planurile de viitor care pot fi realizate. În această perioadă, nativii aleg să poarte discuții clare și renunță la orice proiect care nu are o bază reală. Se concentrează pe relații în care faptele contează mai mult decât vorbele frumoase. Orice colaborare nouă începută acum este gândită să dureze, oferindu-le liniștea că se bazează pe persoane serioase.
Leu/Ascendent în Leu
Cu Mercur în Taur, nativii Leu își îndreaptă toată atenția către carieră. Preferă discuțiile directe cu șefii, dorind ca munca depusă să le fie apreciată corect. Gândirea devine calculată, ajutându-i să evite sarcinile care doar le consumă timpul fără să le ofere un avantaj. Leii aleg să se implice exclusiv în proiecte sigure, care îi ajută să avanseze și să își protejeze imaginea.
Fecioară/Ascendent în Fecioară
Cu Mercur în Taur, nativii Fecioară au o minte mult mai limpede și o putere mare de concentrare. Preferă să își ocupe timpul învățând lucruri noi sau rezolvând chestiuni birocratice lăsate în așteptare. De asemenea, acum rețin doar acele detalii care le sunt cu adevărat utile în sarcinile zilnice. Este un moment foarte bun pentru a-și reevalua regulile de viață și pentru a stabili obiective simple, ușor de atins.
Balanță/Ascendent în Balanță
Cu Mercur în Taur, nativii Balanță privesc cu mare atenție tot ce ține de banii la comun și de datoriile familiei. Preferă să discute deschis despre buget și se gândesc de două ori înainte de a face cheltuieli majore. Sentimentele nu mai dictează alegerile financiare, totul fiind făcute acum cu mare prudență. Totuși, acceptă greu părerile altora dacă simt că economiile le sunt puse în pericol, refuzând propunerile riscante.
Scorpion/Ascendent în Scorpion
Cu Mercur în Taur, nativii Scorpion își doresc relații sigure și stabile cu cei din jur. Poartă discuții serioase cu partenerul și evită promisiunile, preferând să știe exact la ce să se aștepte. Comunicarea este gândită să consolideze legăturile importante. Totuși, au tendința să nu cedeze deloc în fața altor păreri, un comportament care poate atrage tensiuni în viața personală.
Săgetător/Ascendent în Săgetător
Cu Mercur în Taur, Săgetătorii își pun ordine în programul de zi cu zi. Nativii renunță la lucrurile care le consumă timpul și se ocupă doar de sarcini concrete. La serviciu, preferă conversațiile clare, fără să se piardă în detalii. În plus, este un moment foarte bun pentru a face schimbări practice pentru sănătatea lor, fiind mult mai atenți la ce le cere organismul.
Capricorn/Ascendent în Capricorn
Cu Mercur în Taur, nativii Capricorn își arată afecțiunea prin fapte, lăsând la o parte cuvintele mari. În timpul liber, se dedică pasiunilor personale cu foarte multă răbdare. Acum au șanse mari să transforme o pasiune într-o sursă de venit. Tot ce fac este gândit practic, alegând să își consume energia doar pe activități care le aduc o stare de liniște și rezultate vizibile.
Vărsător/Ascendent în Vărsător
Cu Mercur în Taur, nativii Vărsător se concentrează pe viața de familie și pe organizarea locuinței. Poartă discuții cu cei din casă despre cheltuieli, renovări sau confortul zilnic. Gândirea este limpede, ceea ce îi ajută să rezolve treburile gospodărești cu mult calm. Cu toate acestea, trebuie să aibă grijă să nu devină prea încăpățânați. Refuzul de a asculta părerile familiei poate aduce certuri nedorite.
Pești/Ascendent în Pești
Cu Mercur în Taur, nativii Pești comunică mult mai clar și la obiect. Reușesc să rezolve rapid acte importante sau situații pe care le-au tot amânat. În discuțiile zilnice, sunt atenți la detalii utile și caută doar soluții practice. Este un moment foarte bun pentru a ajunge la noi înțelegeri. Argumentele realiste îi ajută să obțină exact ce își doresc, fără a lăsa loc de confuzii.
