Horoscop: Pe 3 mai 2026, Mercur intră în Taur și urmează schimbări pentru zodii în planul comunicării

Dacă Mercur în Berbec ne-a obișnuit cu un flux mental rapid, orientat spre noutate și reacții impulsive, Mercur în Taur schimbă acest ritm. Mintea încetinește, iar cuvintele capătă o greutate palpabilă, prin simțuri și fapte concrete.

Mercur în Taur nu se grăbește să tragă concluzii și refuză să intre în jocul argumentărilor superficiale. Limbajul devine așezat, cheia acestui tranzit fiind răbdarea. Totodată, gândurile sunt adunate și transformate în planuri de acțiune.

Totuși, provocarea majoră a lui Mercur în Taur este rigiditatea. Abilitatea de a rămâne pe poziții se poate transforma ușor în încăpățânare și riscăm să devenim prea atașați de propriile convingeri, respingând evoluția doar pentru că necesită ieșirea din zona de confort.

Mercur traversează zodia Taur până pe 17 mai 2026, când își face intrarea în Gemeni.

Care este influența lui Mercur în Taur pentru fiecare zodie:

Berbec/Ascendent în Berbec

Cu Mercur în Taur, nativii Berbec își concentrează atenția pe gestionarea banilor și pe economisire. De asemenea, preferă discuțiile despre cheltuieli și evită orice risc care le-ar putea strica echilibrul financiar. Gândirea devine practică, ajutându-i să găsească soluții financiare sigure pentru viitor. Totuși, acceptă greu sugestiile altora când vine vorba de bani. Își susțin ideile cu tărie, riscând să pară de neclintit în fața celor care încearcă să le schimbe planurile.

Taur/Ascendent în Taur

Cu Mercur în zodia lor, nativii Taur se exprimă cu multă încredere și sunt foarte hotărâți în discuțiile pe care le poartă. De asemnea, își spun punctul de vedere fără ocolișuri, urmărind mereu să obțină rezultate clare. Reușesc să organizeze orice idee într-un mod practic, pentru a fi pusă în aplicare cât mai rapid. Totuși, acceptă cu dificultate alte păreri, deoarece tind să creadă că doar viziunea lor este corectă.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Cu Mercur în Taur, Gemenii preferă să asculte mai mult decât să vorbească în această perioadă. Își analizează gândurile cu răbdare și evită să tragă concluzii pripite, preferând să observe tot ce se petrece în jur. Este o etapă potrivită pentru a pune la punct proiecte noi în mare discreție. Orice hotărâre luată acum este bine studiată, oferindu-le siguranța că lucrurile vor merge exact așa cum doresc.

Rac/Ascendent în Rac

Cu Mercur în Taur, Racii pun preț pe prieteniile sigure și pe planurile de viitor care pot fi realizate. În această perioadă, nativii aleg să poarte discuții clare și renunță la orice proiect care nu are o bază reală. Se concentrează pe relații în care faptele contează mai mult decât vorbele frumoase. Orice colaborare nouă începută acum este gândită să dureze, oferindu-le liniștea că se bazează pe persoane serioase.