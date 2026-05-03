Sute de persoane de toate vârstele au ieşit, începând cu ora 18:00, în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, la un miting pentru care mobilizarea s-a făcut pe reţelele de socializare, sub îndemnuri precum „aprindem lumina" sau „deratizare", sintagme care au legătură cu declaraţii recente ale premierului Ilie Bolojan legate de modul în care a acţionat ca prim-ministru.

Manifestanţii au adus cu ei drapele româneşti şi steaguri ale Uniunii Europene, ei exprimându-şi, în acest fel, opţiunea pentru ca România să menţină calea pro-europeană.

În timp ce unii dintre participanţi spun că îl susţin pe Ilie Bolojan, alţii afirmă că nu au ieşit pentru o persoană anume, ci pentru ideea că în România trebuie făcută „curăţenie", iar ţara trebuie să îşi păstreze calea pro-europeană.

Votul moțiunii de cenzură care va decide soarta Guvernului va fi marți, 5 mai.