Vicepremierul Matteo Salvini a anunțat măsura imediat după aprobarea Planului pentru locuințe de către Consiliul de Miniștri, joi: Este în pregătire un „sprijin pentru chirie pentru părinții separați” care părăsesc locuința comună. Sumele nu sunt încă stabilite exact, însă Salvini estimează că vor fi între 400 și 500 de euro pe lună, timp de un an, potrivit ilsole24ore.com.

Câți bani sunt alocați programului

Fondurile prevăzute se ridică la 60 de milioane de euro pentru perioada 2026–2028. „Ceea ce am în vedere”, a explicat Salvini, „și pentru ceea ce lansăm apeluri de proiecte, este o contribuție de 400–500 de euro pe lună, timp de un an, pentru părinții care părăsesc locuința în urma separării sau divorțului, atunci când celălalt partener rămâne în casă.”

El a explicat motivul măsurii: adesea, în cazul cuplurilor separate, „aceștia continuă să plătească ipoteca sau chiria, chiar dacă celălalt soț rămâne în locuință, iar evident și-au epuizat resursele financiare”. În multe situații, a spus el, acei 400–500 de euro pe lună „fac diferența, inclusiv pentru a avea un acoperiș deasupra capului și pentru a-și vedea copilul, măcar în weekenduri”.

Potrivit lui Salvini, măsura vizează aproximativ 15.000 de părinți separați care ar avea nevoie de sprijin pe parcursul celor trei ani. „Spun părinți pentru că pot fi și tați și mame. Evident, colegii vor analiza statisticile după separare sau divorț pentru a vedea cine, în 90% dintre cazuri, rămâne în locuința actuală împreună cu copiii.”