Festivităţile vor avea loc în Piaţa Kossuth şi pe faleza Dunării, în faţa Parlamentului, în ziua constituirii noii legislaturi a Adunării Naţionale şi a votului pentru funcţia de prim-ministru şi depunerii jurământului, după alegerile parlamentare din 12 aprilie, câştigate de Partidul Tisza.

"Sesiunea inaugurală a Adunării Naţionale de după schimbarea regimului" va începe la ora 10:00 şi va putea fi urmărită în direct pe ecrane, a scris Magyar pe Facebook.

Votul de învestitură, depunerea jurământului şi discursul prim-ministrului vor avea loc la ora 15:00, iar de la ora 16:00 "sărbătoarea publică a schimbării regimului" va continua în Piaţa Kossuth, cu o paradă militară şi o ceremonie de arborare a drapelului, a detaliat acesta.