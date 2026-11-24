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Poliția din Norfolk ar investiga incidentul care a avut loc luni seară la Anmer Hall, în Norfolk.

Conacul cu zece dormitoare, situat pe domeniul Sandringham al regelui Charles, a fost oferit cuplului drept cadou de nuntă de regretata regină Elisabeta a II-a.

Prințul William, prințesa Catherine și cei trei copii ai lor – George, Charlotte și Louis – se aflau la Windsor în momentul incidentului.

Familia își petrece frecvent weekendurile și vacanțele la Anmer Hall, considerată refugiul său preferat.

Palatul Kensington nu comentează chestiunile legate de securitate, însă a confirmat că niciun membru al familiei regale nu se afla în proprietate în momentul incidentului.

William se află marți la Downing Street pentru discuții cu premierul Andy Burnham privind „prioritățile comune”, printre care combaterea fenomenului persoanelor fără adăpost.

Noi îngrijorări privind securitatea familiei regale

Acesta este cel mai recent incident de securitate care vizează familia prințului William, după ce, în 2024, doi hoți mascați au pătruns la Shaw Farm, pe domeniul Castelului Windsor.

Cei doi au reușit să escaladeze un gard de aproximativ 1,8 metri, înainte de a fura un ATV dintr-un hambar și de a folosi un camion furat pentru a distruge o poartă de securitate și a scăpa.

Poarta, situată în interiorul perimetrului de securitate al castelului și utilizată frecvent de familia regală, a fost atât de grav avariată încât a trebuit să fie înlocuită.

În luna mai, un bărbat a fost arestat în urma unui incident produs în apropierea locuinței lui Andrew Mountbatten-Windsor, pe domeniul Sandringham.

Spargerea din Norfolk, relatată de publicația The Sun, ridică noi semne de întrebare cu privire la securitatea familiei regale.

În calitate de membri activi ai familiei regale, prințul și prințesa de Wales, precum și cei trei copii ai lor, beneficiază de protecție 24 de ore din 24.

Prințul Harry se află în mijlocul unei bătălii juridice pentru a redobândi protecția acordată automat și finanțată din bani publici, de care a fost privat după retragerea sa din îndatoririle regale, cunoscută sub numele de „Megxit”.

Prințul William, la prima sa vizită la Downing Street

Vizita de astăzi a lui William la Downing Street este prima de acest fel și a fost prezentată drept cel mai recent exemplu al evoluției rolului public al viitorului rege.

Aceasta vine după discuțiile bilaterale purtate săptămâna trecută cu premierul indian Narendra Modi, la New Delhi, la solicitarea guvernului britanic, în timpul turneului Earthshot, la care a participat alături de prințesa de Wales.

Tatăl lui William, actualul rege Charles, a vizitat Downing Street în numeroase rânduri pe vremea când era prinț de Wales, inclusiv în 1989, când a participat, alături de prințesa Diana, la o cină cu Margaret Thatcher.

Kate vorbește despre confruntarea cu propria mortalitate

Incidentul vine după ce Kate a vorbit despre confruntarea cu „propria mortalitate”, într-un videoclip de promovare a unui documentar care explorează viața după cancer.

Într-un fragment din filmul intitulat „Heal” („Vindecare”), prințesa în vârstă de 44 de ani vorbește deschis despre diagnosticul său:

„Cred că, atunci când ai fost nevoit să îți înfrunți propriile vulnerabilități, când te confrunți cu propria mortalitate, trebuie să accepți că viața nu este infinită.

Și în acele momente, da, se produce o schimbare. Devii mai deschis. Cred că ți se înmoaie inima.

Odată ce treci printr-o asemenea experiență, este foarte greu să revii la persoana care erai înainte. Atunci poate avea loc schimbarea. Atunci lucrurile se pot reînnoi și pot evolua. Iar această călătorie înseamnă pentru mine tocmai asta: șansa de a descoperi cum arată viața și vindecarea dincolo de diagnostic, dincolo de tratament.”