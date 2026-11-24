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Aflat la Palatul Cotroceni, la o conferință de presă comună cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, șeful statului român a fost întrebat de corespondentul PRO TV Teodora Suciu ce mesaj le transmite românilor astăzi, 24 noiembrie, la împlinirea a doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale.

Jurnalista a amintit faptul că partidul AUR a prezentat public un așa numit „raport” privind ceea ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani de zile, fapt care a provocat noi dezbateri în societate.

În replică, președintele Nicușor Dan a spus că „putem să discutăm în detaliu, cu altă ocazie”

Teodora Suciu, PRO TV: „Domnule președinte Nicușor Dan, cu scuzele de rigoare pentru delegația prim-ministrului armean, astăzi se împlinesc 2 ani de la primul tur al alegerilor, care apoi au fost anulate în 2024 și mai ales raportul AUR prezentat aseară a născut noi dezbateri în societate. Am văzut că și Administrația Prezidențială a dat un comunicat. Oamenii ar dori să știe, românii ar dori să știe, dacă dumneavoastră susțineți - cum e prezentat în acest comunicat de presă - că a fost decizia bună, corectă pentru CCR, să o ia”.

Președintele Nicușor Dan: „Din respect pentru vizitatorul nostru, punctul meu de vedere l-aţi avut în comunicatul de presă pe care l-am susţinut, care, aşa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Şi putem să discutăm în detaliu, cu altă ocazie”.

La insistențele jurnalistei, care a vrut să afle dacă își menține opinia referitoare la decizia Curții Constituționale, șeful statului român a declarat că nu poate vorbi despre acest subiect, deoarece „nu e politicos faţă de invitaţii noştri”.

Teodora Suciu, PRO TV: Deci a fost decizia bună luată acum 2 ani?

Președintele Nicușor Dan: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat. ”

”O să continuăm discuţia asta, dar nu e politicos faţă de invitaţii noştri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări, în detaliu”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan, refuzând să mai continue discuția.

AUR a prezentat, luni seară, concluziile unui raport realizat cu privire la anularea alegerilor.

Deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat, la prezentarea Raportului AUR privind anularea alegerilor, că nu au existat ingerinţe ruseşti, iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.

Ulterior, Administrația Prezidențială a transmis un răspuns amplu la raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, susținând că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică.