Departamentul de Justiție al SUA a formulat acuzații de furt împotriva grupului, care ar fi atacat cel puțin 36 de trenuri și ar fi vândut pe piața neagră mii de perechi de pantofi sport Nike, dar și alte produse, relatează The Guardian.

„Amploarea furturilor este uluitoare”, a declarat Bill Essayli, prim-adjunct al procurorului federal.

Cum aveau loc jafurile

Nathan Daniel Angel, în vârstă de 21 de ani, ar fi fost liderul grupării, cunoscută sub numele de „Los Trenes” („Trenurile”). Schema ar fi fost pusă în aplicare între 2024 și 2026. Documentele instanței nu menționează avocați care să îi reprezinte pe Angel sau pe ceilalți inculpați.

Fiecare jaf se desfășura după un tipar asemănător.

Potrivit unui rechizitoriu prezentat unui mare juriu, complicii lui Angel, printre care tatăl său și doi unchi, se urcau clandestin în trenurile de marfă aflate în mișcare.

În timp ce unii dintre bărbați supravegheau zona, ceilalți tăiau furtunul de aer al trenului. Astfel, presiunea scădea brusc, iar garnitura era obligată să oprească de urgență. Manevra era extrem de periculoasă, deoarece putea provoca deraierea trenului.

După oprirea garniturii, ceilalți membri ai grupării intervenau pentru a încărca bunurile furate și a le ascunde în locuințe din sudul Californiei, susțin procurorii.

Într-o fotografie din februarie 2024, atașată documentelor judiciare, Angel apare într-un selfie, făcând semnul victoriei în fața mai multor cutii cu produse Nike.

Următorul jaf avea să aibă loc câteva luni mai târziu.

În octombrie 2024, Donta Hedgeman, în vârstă de 27 de ani, ar fi tăiat cu un fierăstrău lacătul unui container aflat într-un tren care transporta produse Nike, potrivit imaginilor video obținute de anchetatori.

Furturile s-au intensificat în 2025, chiar dacă apăruseră indicii că autoritățile începuseră să descopere activitatea grupării. La 17 aprilie 2025, un presupus complice, neidentificat, i-a trimis un mesaj lui Carlos Luis Fernando Martinez, în vârstă de 23 de ani, spunându-i că fusese arestat pentru primirea unor bunuri furate.

„Vor să le spun de la cine le-am primit și cine avea celelalte perechi”, a scris acesta.

Martinez i-a răspuns, cerându-i să îl contacteze prin Signal, o aplicație care permite trimiterea de mesaje criptate.

Doar 12 zile mai târziu, gruparea a furat 1.170 de unelte și 17.000 de componente de la compania Milwaukee Tool.

În toamna anului 2025, polițiștii păreau să fi început verificările în cazul unei companii, al cărei nume nu a fost făcut public, care cumpărase numeroase produse furate de la grupare.

Un alt presupus complice și-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecințe. „Baftă cu acele cabluri. Dacă aprofundează ancheta, ești terminat”, i-a scris acesta lui Martinez.

La 16 ianuarie 2026, Angel și Fredy Marquina, în vârstă de 25 de ani, au vorbit despre un alt membru al grupării care fusese prins de poliție: „Tocmai l-au prins pe Jorge pentru cumpărare și primire de bunuri furate”.

Chiar și în condițiile în care riscul de a fi prinși devenea tot mai mare, bărbații au continuat jafurile în vara anului 2026.

În iulie 2026, Angel Sanchez, în vârstă de 24 de ani, a distribuit o imagine generată cu inteligența artificială, care părea să glorifice seria de jafuri.

În imagine, mai mulți bărbați mascați aruncau pantofi sport Nike dintr-un tren al companiei Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) în mașini de lux pe care era inscripționat numele „Los Trenes”. Deasupra, un elicopter survola zona și ilumina locul cu un proiector.

Ce pedeapsă riscă

Dacă vor fi găsiți vinovați de conspirație în vederea comiterii de infracțiuni, inculpații riscă cel puțin cinci ani de închisoare. Furtul dintr-un tren implicat în transportul feroviar între statele americane se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare.

Cea mai gravă pedeapsă este prevăzută pentru condamnarea în cazul violențelor împotriva operatorilor de transport feroviar, care poate ajunge până la închisoare pe viață.

Procurorii au descris rechizitoriul amplu prezentat în această săptămână drept rezultatul unei anchete care a durat 14 luni.

„Suntem hotărâți să protejăm acest lanț de aprovizionare esențial și să ne asigurăm că bunurile ajung la destinația lor, nu pe piața neagră”, a declarat Nathan Hochman, procurorul districtual din comitatul Los Angeles.