Republicanii se tem că publicarea incompletă a dosarelor Epstein va umbri alegerile parlamentare din 2026

Publicarea unui număr limitat de documente, masiv redactate, din dosarele legate de finanţistul şi infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a stârnit nemulţumiri inclusiv în rândul Partidului Republican.

Totdată, a reuşit să stingă un scandal care ameninţă să afecteze poziţia politică a formaţiunii înaintea alegerilor parlamentare din 2026, relatează Reuters.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a prezentat publicarea documentelor drept o dovadă de transparenţă, însă mai mulţi congresmeni republicani şi voci influente din presa conservatoare s-au alăturat democraţilor în criticarea dezvăluirilor de vineri, considerate insuficiente şi posibil contrare legii care a impus declasificarea acestora.

Deşi reacţiile nu s-au transformat într-o revoltă generalizată în partid, ele arată că subiectul Epstein este departe de a fi închis şi riscă să revină constant în dezbaterea publică anul viitor, când republicanii vor încerca să îşi menţină controlul asupra Congresului.

Contextul legal al declasificării

Publicarea documentelor, începută vineri şi urmată de un al doilea set mult mai redus sâmbătă, are scopul de a respecta o lege bipartizană adoptată de Congres în noiembrie, care obliga Departamentul de Justiţie să facă publice toate dosarele Epstein.

Legea a fost adoptată în pofida eforturilor de luni de zile ale administraţiei Trump de a menţine documentele sub sigiliu, în condiţiile în care preşedintele a avut în trecut o relaţie apropiată cu Epstein.

Noile dezvăluiri reprezintă doar o fracţiune din totalul materialelor pe care FBI şi Departamentul de Justiţie au declarat că le deţin în legătură cu Epstein. Multe documente sunt puternic redactate, iar unele dosare de peste 100 de pagini sunt complet acoperite.

De asemenea, este notabilă absenţa aproape totală a referinţelor la Trump, în ciuda prieteniei sale bine documentate cu Epstein în anii 1990 şi începutul anilor 2000. În schimb, documentele îl menţionează frecvent pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton, adversar politic al lui Trump.

Strategul republican Brian Darling, fost consilier în Senat, a declarat că aceste dezvăluiri limitate vor alimenta atât teoriile conspiraţiei, cât şi îngrijorările legitime legate de lipsa de transparenţă, ceea ce ar putea descuraja participarea la vot a susţinătorilor lui Trump.

Avertisment privind impactul politic

”Publicarea acestor documente puternic redactate a pus şi mai mult gaz pe focul controversei”, a spus Darling, avertizând că situaţia reprezintă un risc politic pentru republicanii din circumscripţiile disputate.

Departamentul de Justiţie a anunţat că a făcut publice aproximativ 300.000 de pagini de documente, fotografii şi alte materiale din investigaţiile guvernamentale legate de Epstein, care s-a sinucis în 2019 într-o închisoare din New York, în timp ce aştepta procesul pentru trafic sexual de minori.

Relaţiile sale cu persoane extrem de influente au alimentat ani la rând speculaţiile privind posibila implicare a unor membri ai elitei politice şi financiare. Până în prezent, singura persoană condamnată în acest dosar este Ghislaine Maxwell, apropiată a lui Epstein.

Scandalul Epstein are o rezonanţă deosebită în rândul bazei electorale a lui Trump, deoarece întăreşte convingerea multora privind existenţa unui „stat paralel” corupt, dispus să îşi protejeze membrii cu orice preţ – o naraţiune promovată de Trump de-a lungul anilor.

Rachel Blum, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea din Oklahoma, a avertizat că lipsa unor dezvăluiri complete ar putea eroda sprijinul unor alegători pro-Trump, inclusiv al tinerilor care l-au susţinut în 2024 din neîncredere faţă de guvern.

”Există riscul ca el să ajungă perceput drept statul paralel”, a spus Blum, adăugând că acest scandal i-ar putea afecta credibilitatea mai mult decât altele anterioare.

Întârzierea publicării dosarelor

Termenul-limită de 19 decembrie pentru publicarea tuturor dosarelor nu a fost respectat. Adjunctul procurorului general Todd Blanche a declarat că întârzierea se datorează volumului uriaş de informaţii şi necesităţii de a proteja identitatea victimelor, promiţând că vor fi publicate şi alte documente ”în următoarele săptămâni”. Legea permite reţinerea sau redactarea informaţiilor care ar afecta securitatea naţională sau ar identifica victime ale abuzurilor sexuale.

Democraţii au criticat dur administraţia pentru că nu a publicat integral dosarele şi pentru nivelul ridicat de cenzură. Congresmanul democrat Ro Khanna, coautor al legii, a sugerat chiar posibilitatea suspendării din funcţie a lui Blanche şi a procurorului general Pam Bondi pentru nerespectarea termenului legal.

Nemulţumiri au apărut şi în rândul republicanilor. Congresmanul Thomas Massie, care a colaborat cu Khanna la lege, a afirmat că Bondi ar putea fi în viitor pasibilă de răspundere penală.

Marjorie Taylor Greene, aflată recent în conflict cu Trump pe tema dosarelor Epstein, a scris pe reţelele sociale că ”oamenii sunt furioşi şi pleacă”, sugerând că situaţia contravine valorilor mişcării MAGA.

Mai mulţi comentatori conservatori au criticat la rândul lor ritmul lent al dezvăluirilor. Kyle Seraphin, fost agent FBI şi podcaster de dreapta, a ironizat promisiunile de transparenţă ale administraţiei, iar Owen Shroyer, un comentator graţiat de Trump pentru rolul său în evenimentele din 6 ianuarie 2021, a acuzat Departamentul de Justiţie că „acoperă” dosarele Epstein.

Controversa rămâne deschisă şi riscă să continue să erodeze încrederea unei părţi a electoratului republican, transformând dosarele Epstein într-un subiect sensibil care ar putea influenţa campania pentru alegerile parlamentare din 2026.

