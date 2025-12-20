Documentele dosarului Epstein includ o plângere a unei victime care a declarat că a fost prezentată lui Donald Trump

20-12-2025 | 08:36
Dosarul Epstein
House Oversight Committee

Documentele dosarului Epstein publicate vineri includ referiri la Donald Trump și la un proces din 2020, în care o femeie susține că Epstein și Maxwell au recrutat-o într-o tabără din Michigan în 1994, la 13 ani, scrie The Guardian.

autor
Mihaela Ivăncică

Fata, identificată în documentele instanţei drept Jane Doe, a fost prezentată lui Trump de către Epstein mai târziu în acel an, când avea 14 ani, potrivit plângerii:

În timpul uneia dintre întâlnirile lui Doe cu Epstein, acesta a dus-o la Mar-a-Lago, unde i l-a prezentat proprietar, Donald J. Trump. În timp ce i-o prezenta lui Donald J. Trump pe Doe, în vârstă de 14 ani, Epstein l-a lovit uşor cu cotul pe Trump, în glumă, şi l-a întrebat, referindu-se la Doe: „Asta e una bună, nu-i aşa?” Trump a zâmbit şi a dat din cap afirmativ. Amândoi au chicotit, iar Doe s-a simţit inconfortabil, dar, la acel moment, era prea tânără pentru a înţelege de ce.

Dosarul s-a încheiat printr-o înţelegere amiabilă.

În 2021, aceeaşi victimă a depus mărturie la procesul lui Maxwell şi a declarat că fusese concurentă la concursul de frumuseţe Miss Teen USA din 1998, care era deţinut atunci de Trump.

În 2016, cinci concurente din ediţia din 1997 a concursului Miss Teen USA au declarat pentru BuzzFeed News că Trump a intrat în vestiarul concurentelor în timp ce acestea se schimbau.

