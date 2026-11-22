Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a fost sancționat după ce manevra sa a obligat o mașină de poliție să frâneze puternic pentru a evita un accident. În plus, acesta riscă o sancțiune suplimentară de aproximativ 39.000 de euro dacă va comite o nouă abatere în perioada stabilită de instanță, scrie Heute.

O manevră riscantă, surprinsă de poliție

Incidentul s-a petrecut pe autostrada A3, pe tronsonul dintre Wollerau și Zürich, în cantonul Schwyz. Șoferul, un medic în vârstă de 62 de ani, a schimbat brusc banda de circulație fără să folosească semnalizarea.

În spatele său se afla o mașină de poliție, al cărei conducător a fost nevoit să frâneze puternic pentru a evita o coliziune. Situația a determinat autoritățile să deschidă o anchetă penală.

Potrivit publicației elvețiene „20 Minuten”, procuratura a apreciat că manevra a pus în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. În urma procedurilor, bărbatul a fost găsit vinovat de încălcarea intenționată a regulilor de circulație.

Consecințele financiare au fost considerabile. Șoferul are de plătit 9.100 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 9.900 de euro.

Pe lângă această sancțiune, instanța a dispus și o pedeapsă suplimentară cu suspendare. Astfel, dacă va repeta o abatere de acest fel în perioada de suspendare, bărbatul ar putea fi obligat să achite încă 39.000 de euro.

Ce riscă dacă repetă abaterea

Sancțiunea suplimentară, în valoare de aproximativ 39.000 de euro, este suspendată pentru o perioadă de doi ani. Cu alte cuvinte, dacă șoferul comite o nouă abatere care atrage activarea pedepsei în condițiile stabilite de instanță, va trebui să suporte și această sumă.

Cazul arată cât de costisitoare pot deveni încălcările regulilor de circulație în Elveția, mai ales atunci când comportamentul unui șofer pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Schimbarea benzii de circulație presupune mai mult decât simpla acționare a semnalizării. Șoferii trebuie să anunțe din timp intenția de a efectua manevra, să se asigure și să acorde atenție traficului din jur.

De asemenea, folosirea semnalizării nu oferă automat prioritate. Niciun conducător auto nu are dreptul să efectueze o manevră care îi obligă pe ceilalți să frâneze brusc sau care le pune în pericol siguranța.