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Elveţia respectă Convenţiile de la Haga din 1907 privind neutralitatea, care interzic participarea la conflicte armate, cu excepţia cazului în care ţara este ameninţată direct, precum şi oferirea de sprijin militar vreuneia dintre părţi, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Această poziţie a fost supusă unor presiuni în urma invaziei ruse în Ucraina din 2022, Berna blocând statele europene să trimită Kievului muniţie şi vehicule de luptă de fabricaţie elveţiană, achiziţionate anterior.

Drept urmare, exporturile elveţiene de armament au scăzut drastic în 2023 şi 2024, pe măsură ce alte ţări au evitat să mai cumpere armament elveţian, generând îngrijorări cu privire la industria naţională de profil şi la capacitatea Elveţiei de a se apăra.

Anul trecut, parlamentul elveţian a votat pentru reducerea restricţiilor privind exporturile de material de război, o decizie care i-a determinat pe oponenţi să declanşeze un referendum.

Propunerea, susţinută de guvern, ar permite Bernei să trimită armament către 36 de state occidentale, chiar şi în cazul în care acestea ar fi implicate în conflicte, o măsură interzisă anterior de legile neutralităţii. De asemenea, ea ar permite vânzarea de armament altor state fără o clauză care să condiţioneze reexportul de obţinerea permisiunii din partea Bernei.

Această relaxare a restricţiilor nu s-ar aplica Ucrainei, care ar fi în continuare blocată de la primirea de echipamente elveţiene, direct şi indirect. Susţinătorii propunerii afirmă că modificările sunt vitale pentru menţinerea capacităţilor de apărare ale Elveţiei şi pentru protejarea industriei sale de armament. În schimb, oponenţii spun că orice relaxare ar submina neutralitatea elveţiană şi ar putea favoriza folosirea de arme elveţiene în războaie civile.

Înaintea scrutinului, intenţiile de vot erau extrem de echilibrate: 49% dintre cetăţeni se declarau în favoarea relaxării restricţiilor, iar 48% împotrivă, conform unui sondaj realizat de grupul de presă Tamedia.