„Nu acceptăm aceste acuzații. Ele sunt absolut gratuite, nu sunt niciodată argumentate și nu se aduc niciodată dovezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferința sa de presă cotidiană, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Peskov, Rusia, care de mai mulți ani este acuzată de țările occidentale de comiterea unor atacuri cibernetice și de ingerințe în procesul electoral, consideră „ca întotdeauna” sancțiunile occidentale drept „ilegale”.

„Ne-am adaptat la zeci de mii de sancțiuni impuse țării noastre. Am învățat să ocolim aceste sancțiuni și să le minimizăm efectele negative. Vom continua să facem acest lucru în viitor”, a adăugat reprezentantul președinției ruse.

Regatul Unit și UE au adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei

Londra și Bruxellesul au anunțat luni adoptarea unor sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că a stat la originea unor atacuri cibernetice menite să „răspândească haosul și divizarea în Europa”.

Regatul Unit a declarat că sancțiunile sale vizează 24 de indivizi și entități legate de serviciile de informații ruse.

De partea sa, Consiliul UE a decis luni să impună măsuri restrictive pentru nouă indivizi și patru entități din Rusia ce fac parte din ecosistemul cibernetic al Moscovei, implicați în efectuarea unor atacuri cibernetice contra Uniunii Europene, statelor sale membre și partenerilor săi internaționali.

UE a adoptat până acum 20 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei

Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) și anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson (2022).

Până în prezent, UE a adoptat 20 de pachete de sancțiuni. Sancțiunile economice vizează sectoarele financiar, comercial, energetic, al transporturilor, al tehnologiei și al apărării din Rusia, precum și serviciile furnizate Rusiei sau cetățenilor ruși.

Sancțiunile europene sunt atent direcționate, temporare și concepute astfel încât să fie proporționale, ceea ce înseamnă că sunt revizuite periodic și că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele UE sau se fac pași semnificativi în acest sens.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică unui număr de peste 2.700 de persoane și entități.