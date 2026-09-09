Cele patru drone de atac ucrainene, toate de acelaşi tip, au fost găsite în lunile martie şi aprilie în proximitatea unor localităţi din apropierea graniţei cu Rusia, unde s-au prăbuşit în zone nelocuite şi nu au provocat victime şi nici pagube materiale. Tot atunci, Ucraina efectua atacuri cu drone asupra porturilor petroliere ruseşti Primorsk şi Ust-Luga de la Marea Baltică.

"Dronele nu aveau ca ţintă Finlanda, ci au fost deviate de la traiectoria lor printr-o puternică interferenţă în sistemul GNSS detectată în estul golfului Finlandei la momentul respectiv, combinată cu condiţiile meteorologice", au transmis într-un comunicat comun două instituţii finlandeze, Oficiul Naţional de Investigaţii (KRP) şi Garda de Frontieră.

Cele două instituţii au ajuns la această concluzie după efectuarea unor examinări tehnice, analizarea datelor de monitorizare şi schimbul de informaţii cu autorităţile din alte ţări, inclusiv din Ucraina, cu care au colaborat îndeaproape. Incidente similare cu drone ucrainene au fost semnalate în statele baltice Lituania, Estonia şi Letonia.

După găsirea acelor patru drone în lunile martie şi aprilie, în luna mai Finlanda a condamnat încălcarea spaţiului său aerian de către două drone ucrainene rătăcite în timpul unui alt atac efectuat asupra portului rus Primorsk. Forţele Aeriene finlandeze au ridicat atunci de la sol mai multe avioane de vânătoare şi elicoptere pentru a urmări dronele, dar au decis să nu le doboare, întrucât se aflau în proximitatea graniţei cu Rusia.

Ucraina şi-a cerut scuze pentru aceste incidente, menţionând la rândul său posibilitatea ca dronele sale să fi deviat de la traiectorie sub acţiunea sistemelor de război electronic ruseşti.