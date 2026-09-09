Unii, de pildă, spun că au ajuns la destinație ca să constate că nu au unde să se cazeze.

Corespondent PROTV: „Polițiștii au deschis un dosar penal de înșelăciune și au făcut astăzi patru percheziții domiciliare. Potrivit anchetatorilor, agenția de turism din Târgu Mureș a indus în eroare mai multe persoane care au cumpărat pachete turistice. Potrivit surselor, unii clienți au făcut plângere că au plătit pentru vacanțe în străinătate, însă nu au mai putut pleca pentru că au aflat cu puțin timp înainte de concediu că nu erau făcute rezervările. Aceștia ar fi încercat să își recupereze banii, însă ar fi fost de fiecare dată amânați. Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism ne-au transmis că această societate comercială s-ar fi retras de mai mult timp, inclusiv pentru că ar fi avut probleme cu fluxul financiar. Am încercat și noi să îi contactăm pe cei de la agenția de turism din Târgu Mureș, însă au fost de negăsit la sediu și nu au răspuns nici la telefon. Polițiștii continuă cercetările în acest caz și nu exclud să crească numărul păgubiților.”