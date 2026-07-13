Marea Britanie a anunţat că va impune sancţiuni împotriva a 24 de persoane şi entităţi legate de serviciile de informaţii ruse, iar UE a anunţat, la rândul său, sancţiuni împotriva a 13 entităţi şi persoane, printre care se numără ofiţeri ai serviciului militar de informaţii (GRU), relatează News.ro.

„Ameninţarea este reală, concretă, distructivă; astăzi, toată lumea este convinsă de acest lucru”, a afirmat o sursă din domeniul securităţii dintr-o ţară a UE.

Londra şi Bruxelles au desemnat pentru prima dată împreună serviciile de informaţii ruse, FSB, ca fiind responsabile de un atac asupra reţelei electrice poloneze. Acest atac cibernetic, provenind de la „Centrul 16 al FSB”, a eşuat, a precizat Regatul Unit, dar ar fi putut lăsa fără electricitate 500.000 de persoane „în plină iarnă”.

În momentul în care UE şi Regatul Unit anunţau sancţiuni, Ministerul german al Afacerilor Externe l-a convocat luni dimineaţă pe ambasadorul rus pentru a denunţa „activităţile cibernetice rău intenţionate” atribuite Moscovei în mai multe ţări europene, a declarat o purtătoare de cuvânt. „Este vorba despre o campanie de atacuri cibernetice atribuită Rusiei, condusă de un actor care se numeşte Turla”, a precizat purtătoarea de cuvânt într-o conferinţă de presă.

Potrivit şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas, Centrul 16 se află, de asemenea, la originea unor operaţiuni de spionaj cibernetic desfăşurate în Franţa încă din 2010 împotriva unor „entităţi guvernamentale strategice”.

„Condamnăm ferm comportamentul Rusiei”, a afirmat Kallas, denunţând faptul că autorităţile ruse recurg la infractori cibernetici, hackeri şi companii private pentru a desfăşura aceste atacuri.

„Fie că este vorba de a îndruma infractori împotriva unor companii sau de a lovi reţeaua energetică poloneză în plină iarnă, statul rus atinge noi culmi ale josniciei în încercările sale de a submina securitatea europeană”, a denunţat, la rândul său, ministrul britanic al afacerilor externe, Yvette Cooper.

Marea Britanie a impus deja sancţiuni împotriva a aproximativ 3.400 de persoane şi entităţi, acuzate că susţin efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei.

România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră, a transmis, luni, președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan condamnă atacurile cibernetice atribuite Rusiei

România condamnă ferm activităţile cibernetice ostile desfăşurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliaţi NATO şi partenerii acestora, inclusiv ţara noastră, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan, relatează Agerpres.

Şeful statului a subliniat într-o postare pe Facebook că, alături de Uniunea Europeană, România transmite mesajul că astfel de atacuri, care vizează instituţii publice, infrastructură critică şi informaţii sensibile, sunt inacceptabile.

"Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democraţiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate şi între aliaţi şi să testeze coeziunea Uniunii Europene şi a NATO. România va continua să acţioneze, împreună cu aliaţii şi partenerii săi, pentru consolidarea securităţii cibernetice şi pentru apărarea valorilor, securităţii şi unităţii comunităţii euroatlantice", a precizat preşedintele.