„În momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit”, a explicat șeful statului, la Paris, unde a participat la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței, potrivit Agerpres.

El s-a arătat convins că se va ajunge la un consens în privința PNRR.

„Sunt mai multe lucruri de spus. PSD este în opoziție. Atât timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți în structurile administrative, ei sunt în opoziție. Acum sunt două paliere – palierul formării Guvernului (...) și, pe de altă parte, avem palierul administrativ, legislativ, cu legile de care depinde PNRR. (...) Dacă vorbim de PNRR, avem un termen, 10 august, și sunt convins că o să se ajungă la un consens. Există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care îl au liderii de partide între ei”, a completat președintele, în cadrul unor declarații susținute la Ambasada României de la Paris.

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine

Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine şi nu ar aduce nimic nou, a transmis, tot marţi, preşedintele Nicuşor Dan.

"În discuţiile de ieri şi în cele informale pe care le-am avut s-a discutat foarte puţin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine şi n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără o discuţie între exact aceleaşi partide care nu reuşesc să aibă o discuţie acum. Deci, eu nu văd sensul alegerilor anticipate", a explicat şeful statului, în cadrul unor declaraţii susţinute la Ambasada României de la Paris, după ce a participat la festivităţile dedicate Zilei Naţionale a Franţei.

El a precizat că speră la "rezonabilitate" în continuare. "Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuţiile care urmează să degaje o soluţie", a adăugat Nicuşor Dan.

Blocajul rămâne la componența viitorului Guvern

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, într-un interviu pentru Știrile Pro TV, că noile discuții cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au încheiat fără o înțelegere, blocajul fiind legat de componența viitorului Guvern, și nu de numele premierului.

Președintele Nicușor Dan a avut, luni dimineață, o nouă rundă de discuții cu liderii partidelor politice, în încercarea de a debloca situația privind formarea unui nou Guvern. Potrivit șefului statului, întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă calmă, însă, la fel ca și în cazul discuțiilor anterioare, nu s-a ajuns la niciun consens.

Întrebat dacă tonul discuțiilor a fost diferit față de întâlnirile precedente, președintele a explicat: „Nici data trecută n-a fost. Adică e o diferență între ce se întâmplă și ce relatează presa că s-ar fi întâmplat. Nu, n-a fost... Discuțiile au fost calme și data trecută.”

Referitor la lipsa unui acord, Nicușor Dan a recunoscut că prelungirea crizei politice are efecte negative asupra populației: „Fără niciun consens, da, pentru că aici, bineînțeles, e rău... Adică e un Guvern cu puteri limitate, care nu poate să se miște cu viteză, oamenii așteaptă ca această criză să se termine, pentru că au o incertitudine cu privire la viața lor. Deci e rău că nu avem, după toate săptămânile astea, un Guvern.”