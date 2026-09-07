Mânați de dorința de răzbunare și de prietenia dintre ei, aceștia au creat OpenExecutive, un sistem de inteligență artificială conceput să facă munca unui CEO sau chiar a întregii echipe de conducere, relatează TechRadar, citat de BTVNovinite.

„Munca continuă non-stop. Managementul nu poate crește în același ritm”, se arată la începutul unui videoclip demonstrativ, în timp ce pe fundal se aude o compoziție muzicală intitulată „Corporate Music Uplifting”.

Echipa își descrie sistemul de inteligență artificială, poate nu lipsit de ironie, drept „un consilier senior cu cunoștințe de nivel MBA Harvard”. Dacă această descriere este convingătoare depinde, probabil, de cât de mult prețuiește fiecare o diplomă MBA de la Harvard.

OpenExecutive folosește mai multe modele de inteligență artificială Claude, dezvoltate de Anthropic. Implicit, sistemul rulează Claude Sonnet 4.6, în timp ce Claude Opus 4.7 este rezervat sarcinilor care necesită „raționament aprofundat”.

Modelul își poate aminti deciziile luate

Sistemul include opt agenți AI, fiecare având rolul unui executiv diferit, printre care directorul de strategie, directorul financiar și directorul de resurse umane. Împreună, aceștia formează o singură „personalitate de management” – practic, CEO-ul.

Dezvoltatorii susțin că inteligența artificială poate învăța din documentele companiei și își poate aminti recomandările și deciziile luate, lucru care nu poate fi întotdeauna spus despre unii directori cu memorii convenabil de selective. Cei sceptici pot analiza sistemul pe cont propriu, deoarece acesta este open source.

Va face OpenExecutive CEO-ii inutili? Probabil că nu. Indiferent ce părere au oamenii despre ei, conducerea unei companii presupune multe lucruri pe care o mașină nu le poate reproduce, precum asumarea responsabilității – deși acesta poate să nu fie cel mai bun exemplu.

Același argument poate fi însă folosit și în cazul angajaților, cu diferența importantă că oamenii aflați la baza ierarhiei fac aproape toată munca.

Urmând logica discutabilă a CEO-ilor înșiși, odată ce există un instrument care le poate face treaba mai eficient decât ei și care nu are niciunul dintre inconvenientele asociate angajaților umani, precum grevele sau solicitările de majorări salariale, aceștia nu ar trebui să aibă nicio problemă cu înlocuirea lor, mai scrie publicația.

Desigur, unii directori de companii obsedați de inteligența artificială ar putea privi astfel de instrumente drept un avantaj. CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, dezvoltă, potrivit informațiilor apărute în presă, un agent AI care să-l ajute în activitatea sa.

De asemenea, el creează o clonă AI fotorealistă a propriei persoane, astfel încât să poată fi prezent virtual peste tot în companie. Este posibil, desigur, ca aceasta să fie versiunea pe care subordonații săi, directorii AI, i-o prezintă în timp ce așteaptă, de fapt, ca mașinile capabile să gândească să devină suficient de puternice pentru a-l înlătura din funcție.