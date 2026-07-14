Soldat rus doborât și învârtit nebunește de o mitralieră scăpată de sub control. Colegii încercau disperați să scape | VIDEO

Un soldat rus a fost doborât și învârtit de o mitralieră rotativă grea, care continua să tragă în timp ce colegii militarului încercau cu disperare să scape vii din focul nimicitor.

Un soldat rus și-a obligat colegii din apropiere să se adăpostească după ce o mitralieră rotativă a scăpat de sub control în timpul unui exercițiu de antrenament militar, scriu The Times și Metro. Imaginile ieșite din comun care circulă online par să arate un soldat trăgând cu o mitralieră YakB-12.7 montată înainte ca aceasta să înceapă să se rotească violent și să suprasoliciteze sistemul de montare.

Deși încearcă cu disperare să se țină, soldatul este târât de armă, care se rotește din ce în ce mai repede. În cele din urmă, rusul este aruncat în aer, peste un zid din apropiere. Între timp, alți soldați din apropiere pot fi văzuți aplecându-se pentru a evita gloanțele care par să se împrăștie pe tot poligonul de antrenament. Pentru a opri rotirea armei, un alt soldat intervine și încearcă să ajute. Pe măsură ce arma pare să încetinească, soldatul se ghemuiește sub mitralieră pentru a o opri cu mâna.



Totuși, după ce atinge arma, soldatul pare să se retragă din cauza încălzirii acesteia. Imaginile au fost distribuite pe scară largă online, mulți descriindu-le ca fiind un exercițiu de antrenament dezastruos. Cu toate acestea, videoclipul nu a fost verificat independent și nu este clar când sau unde a fost filmat. Soldații ruși foloseau o mitralieră de elicopter, care nu ar trebui folosită la sol Postările online susțin că arată un grup de pompieri mobil rusesc folosind o mitralieră rotativă YakB-12.7, o armă cu patru țevi dezvoltată inițial pentru elicopterul de atac Mil Mi-24 Hind, nu pentru trageri de la sol. De asemenea, nu se știe încă dacă cineva a fost rănit în timpul incidentului. Utilizatorii rețelelor de socializare au speculat rapid cu privire la cauza aparentei defecțiuni, unii sugerând că arma ar fi putut fi montată incorect. Acest incident survine după publicarea unor imagini care arată că Ucraina a distrus 49 de nave din „flota din umbră” a Rusiei, în urma unei serii de lovituri devastatoare. Flota lui Vladimir Putin a fost lovită de 14 noi atacuri luna trecută, pe fondul agravării haosului de la benzinăriile din Rusia. Numărul total al navelor pierdute a ajuns la aproape 50, majoritatea fiind petroliere care transportau combustibil către Crimeea și alte teritorii ucrainene anexate de Kremlin. Criza a fost descrisă drept „catastrofală”, Kremlinul depunând eforturi disperate pentru a ascunde consecințele, potrivit mai multor rapoarte.

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