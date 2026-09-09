Eldense va deveni al doilea club spaniol în care Messi investește, după ce a cumpărat echipa catalană Cornella în aprilie, potrivit News.ro.

Fostul atacant al Barcelonei, în vârstă de 39 de ani, joacă în prezent la Inter Miami și s-a retras recent din fotbalul internațional după ce Argentina a fost învinsă cu 1-0 de Spania în finala Cupei Mondiale din 2026.

Tranzacția trebuie să primească autorizația Consiliului Național al Sportului din Spania

„S-a ajuns la un acord preliminar cu Lionel Messi privind achiziționarea acțiunilor deținute în prezent de Grupo TH Soluciones, ceea ce l-ar face acționarul majoritar al clubului. Tranzacția este în prezent condiționată de finalizarea procedurilor legale și contractuale rămase, inclusiv a procesului de due diligence, precum și de obținerea autorizației necesare din partea Consiliului Național al Sportului din Spania (CSD)”, a anunțat Eldense.

Clubul, cu sediul în Alicante, a acumulat două puncte din patru meciuri în acest sezon și, aflându-se pe locul 20 în La Liga 2, s-a despărțit de antrenorul principal Claudio Barragan mai devreme în această săptămână.