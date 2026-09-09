În ziua evadării sale, pe 3 septembrie, José Olger Melo Charry a cerut să fie dus într-un loc mai retras pentru a-și face nevoile, a povestit el armatei columbiene. Odată rămas singur cu paznicul său, l-a imobilizat și i-a luat pușca, deși avea mâinile legate, a explicat sursa militară pentru AFP, potrivit news.ro.

Cu mâinile încă legate, membrul Legiunii Străine, în vârstă de 35 de ani, a sărit apoi într-un râu, reușind să fugă.

Patru zile prin munți

După ce a reușit să se elibereze din legături, a mers pe jos timp de patru zile printr-o regiune din Anzii columbieni unde își desfășoară activitatea grupuri armate implicate în traficul de droguri, până când a ajuns duminică la o secție de poliție.

„De fiecare dată când trecea o motocicletă, se ascundea” în spatele stâncilor sau se urca în copaci, a declarat responsabilul militar sub condiția anonimatului.

În declarația sa dată armatei, bărbatul a povestit că a luat masa la un țăran, temându-se însă să nu fie denunțat gherilelor.

Și-a contactat familia în timpul fugii

În timp ce fugea, a reușit, de asemenea, să-și contacteze familia prin telefon. Aceasta a informat forțele de ordine că el evadase și că se deplasa pe jos prin munți.

Sursa militară a adăugat că soldatul era considerat un „pește mare” de către luptătorii de gherilă și că a rămas cu mâinile și picioarele legate pe parcursul celei mai mari părți a captivității sale.

Luni, armata columbiană a anunțat că soldatul a parcurs un traseu de patru zile în timpul evadării sale, dar nu a oferit detalii cu privire la condițiile în care a avut loc evadarea. Autoritățile columbiene au precizat că cei care l-au răpit nu au cerut niciodată răscumpărare.

Răpit în timpul vacanței

José Olger Melo Charry, caporal al Legiunii Străine franceze aflat în permisie, se întorsese în țara sa pentru vacanță.

El a fost răpit pe 6 august de un grup disident al fostelor Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC), în timp ce se deplasa pe un drum din departamentul Nariño (sud-vest), bastion al organizațiilor implicate în traficul de cocaină și exploatarea minieră ilegală.

Potrivit Ministerului Apărării din Franța, soldatului nu i se acordase permisiunea de a se deplasa în Columbia.