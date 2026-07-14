Populația va scădea, însă, până în 2100, ajungând la niveluri similare cu anii '70, creând provocări pentru piața muncii, sistemul de sănătate, sistemele de îngrijire și finanțele publice. De asemenea, se estimează că vârsta medie va crește cu aproximativ 6,6 ani între 2025 și 2100, astfel încât, până în 2050, aproape o treime din populația UE va avea vârsta de 65 de ani sau peste, potrivit News.ro.

Comisia Europeană a publicat, marți, al treilea raport privind transformarea demografică în UE, subliniind atât provocările, cât și oportunitățile pe care le prezintă pentru competitivitate, inovare, coeziune socială și dezvoltare durabilă, dacă este abordată din timp și eficient.

Raportul elaborat de Centrul Comun de Cercetare confirmă faptul că populația Europei a atins în prezent nivelul maxim.

„De la 450,6 milioane de locuitori în prezent, se estimează că populația UE va ajunge la aproximativ 445 de milioane până în 2050 și la 398,8 milioane până în 2100, ceea ce reprezintă o scădere globală de circa 11,7%, revenind la un nivel similar celui din anii '70”, arată Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în același timp, europenii trăiesc mai mult ca oricând, speranța de viață la naștere atingând 81,5 ani în 2024, fapt ce reflectă progresele înregistrate în domeniul asistenței medicale, al standardelor de viață și al condițiilor sociale.

„Până în 2050, aproape unul din trei locuitori ai UE va avea vârsta de 65 de ani sau peste – comparativ cu unul din cinci în prezent –, în timp ce speranța de viață ar putea depăși 90 de ani pentru femei și 86 de ani pentru bărbați până în 2100. Un copil născut în UE în 2023 se poate aștepta să trăiască fără boli grave până la vârsta de 75,3 ani”, arată Comisia Europeană.

Potrivit specialiștilor europeni, aceste tendințe generează provocări semnificative, de la deficitul de forță de muncă și presiunea asupra bugetelor publice până la solicitările crescute asupra sistemelor de îngrijire, educație și formare, precum și asupra coeziunii regionale.

„Totodată, aceste schimbări aduc și oportunități. Un exemplu în acest sens este economia longevității, aflată în plină dezvoltare, care deschide noi piețe pentru produse, servicii și inovații concepute special pentru cetățenii vârstnici, creând noi căi pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Acest fenomen poate stimula inovația în sectoare precum asistența medicală, tehnologia și serviciile financiare”, apreciază specialiștii europeni.

Îmbătrânirea populației UE remodelează forța de muncă și nevoile de îngrijire

Raportul menționează că UE trece printr-o schimbare demografică majoră, care remodelează piața muncii, necesitând creșterea participării și a productivității. „Aproximativ 20% dintre persoanele în vârstă de muncă sunt în afara pieței muncii, existând un decalaj de 10% între sexe în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, în timp ce 8 milioane de tineri nu urmează niciun program educațional, de angajare sau de formare”, arată Comisia Europeană.

În același timp, rata de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani este în creștere față de acum câteva decenii.

„UE sprijină aceste tendințe prin promovarea participării femeilor, prin ajutorul acordat tinerilor pentru a dobândi competențe, prin permiterea lucrătorilor în vârstă să rămână activi, dacă doresc, și prin creșterea productivității prin inovare și inteligență artificială”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Raportul evidențiază că stimularea productivității și valorificarea talentelor neexploatate vor fi esențiale pentru a aborda impactul unei forțe de muncă în scădere, contribuind la susținerea creșterii economice și la consolidarea finanțelor publice.

Raportul arată, de asemenea, că ratele natalității au scăzut, în timp ce societatea europeană îmbătrânește, ceea ce înseamnă că populația în vârstă de muncă este în scădere.

„Migrația calificată joacă deja un rol important în a ajuta la abordarea deficitului de forță de muncă. Prin atragerea talentelor din afara UE, migrația calificată poate sprijini sectoare-cheie, poate consolida inovarea și poate contribui la compensarea efectelor îmbătrânirii populației. Deși poate atenua presiunile demografice, prioritatea ar trebui să rămână îmbunătățirea competențelor și recalificarea persoanelor care se află deja în UE”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Potrivit documentului, trecerea către o societate a longevității crește, de asemenea, cererea de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, numărul persoanelor care au nevoie de sprijin fiind estimat să crească de la 36 la 48 de milioane până în 2070, iar ponderea persoanelor cu vârsta de peste 80 de ani se va dubla.

UE în acțiune pentru a transforma schimbările demografice în oportunități

UE ajută statele membre să răspundă la schimbările demografice printr-un set larg de politici care sprijină oamenii în fiecare etapă a vieții.

Setul de instrumente demografice, adoptat de Comisie în octombrie 2023 și salutat de toate statele membre, oferă un set de instrumente de politică ale UE pentru a ajuta autoritățile naționale, regionale și locale să integreze tendințele demografice în elaborarea politicilor și prin acțiuni coordonate în întreaga UE.

Pe baza acestei fundații, Comisia a urmărit inițiative specifice în domenii-cheie:

Planul european privind locuințele accesibile: creșterea accesibilității locuințelor de calitate și durabile, în special pentru tineri și gospodăriile vulnerabile.

Strategia pentru echitate intergenerațională: consolidarea solidarității dintre generații și asigurarea că politica actuală creează oportunități pentru viitor.

Strategia UE de combatere a sărăciei: reducerea sărăciei în diferite grupe de vârstă, prin recunoașterea provocărilor cu care se confruntă diferite generații.

Strategia Uniunii competențelor: investiții în învățarea pe tot parcursul vieții, formarea profesională și locurile de muncă de calitate, pentru a construi o forță de muncă competitivă.

Strategia europeană de îngrijire: îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire accesibile și de înaltă calitate în întreaga UE, prin programe precum EU4Health (5,3 miliarde EUR, 2021-2027) și Spațiul european de date privind sănătatea.

Viziune pe termen lung pentru zonele rurale: abordarea provocărilor care decurg din declinul populației, îmbătrânirea populației și emigrarea din regiunile rurale.

Inițiativa „Valorificarea talentelor”: concentrându-se pe regiunile UE care se confruntă cu un declin al populației în vârstă de muncă, combinat cu o pondere scăzută și stagnantă a persoanelor cu învățământ terțiar, aceasta permite soluții personalizate.

Propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual (2028-2034) include abordarea schimbărilor demografice ca obiectiv al planurilor de parteneriat naționale și regionale.