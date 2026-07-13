România, dar și alte țări din UE, au fost atacate cibernetic de Rusia. Nicușor Dan: Acțiunile ”fac parte dintr-o campanie”

Stiri Politice
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Nicusor dan inq og 4
Inquam Photos / Octav Ganea

România, dar și alte țări membre ale Uniunii Europene, au fost, în ultimii ani, ținta unor atacuri cibernetice ale unor grupări care sunt controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB), afirmă oficialii UE.

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului European, Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) controlează o serie de grupuri care reprezintă amenințări cibernetice, iar printre aceste grupări se află și cea cu acronimul ”TURLA”.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, APT (Advanced Persistent Threat) TURLA, atribuit Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, este activ cel puțin din anul 2004 și derulează unele dintre cele mai complexe operațiuni cibernetice la nivel global, fiind specializat în compromiterea de lungă durată a unor ținte de interes strategic din domenii precum guvernamental, diplomatic, militar, educațional, cercetare și farmaceutic. 

”Scopurile acestor acțiuni destabilizatoare variază de la exfiltrarea de date sensibile la perturbarea infrastructurii critice și a serviciilor publice. (...) Obiectivele acestei campanii includ subminarea stabilității țărilor vizate, crearea de diviziuni la nivel național și în cadrul NATO și al UE, testarea unității și coeziunii celor două organizații, precum și descurajarea sprijinului acordat Ucrainei. ”, subliniază MAE.

”De ani de zile, FSB desfășoară o gamă largă de activități cibernetice răuvoitoare, cu o gravitate din ce în ce mai mare, care afectează UE, statele sale membre, precum și partenerii internaționali, în special Ucraina. Aceste activități au inclus infiltrarea în rețelele guvernamentale și sabotarea infrastructurii critice.

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Printre altele, au fost vizate Franța, Germania, Polonia, Cipru, Țările de Jos, Austria, Slovacia, România și Finlanda. În Franța, Centrul 16 a desfășurat activități de spionaj cibernetic împotriva unor entități guvernamentale strategice începând din 2010 și împotriva industriei de apărare în 2025.

În Germania, acesta a vizat entități guvernamentale. Recent, în Polonia, Centrul 16 a desfășurat operațiuni de sabotaj perturbatoare împotriva infrastructurii critice, inclusiv a centralelor combinate de încălzire și energie electrică”, precizează și oficialii Uniunii Europene.

Astfel, infractorii cibernetici, așa-numiții „hacktiviști” și companiile private legate de Rusia, inclusiv ”actorii” care acționează sub instrucțiunile, îndrumarea sau controlul acesteia, au desfășurat, au permis și au facilitat, de asemenea, o serie de activități ”rău intenționate”.

”Condamnăm cu fermitate comportamentul Rusiei și utilizarea abuzivă a acestui ecosistem cibernetic, care vizează serviciile publice și infrastructura critică, provocând perturbări și pierderi financiare”, arată Consiliul European, o instituție a Uniunii Europene care este formată din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii, precum și din Președintele Comisiei Europene și Președintele Consiliului European.

Ca răspuns la aceste activități ”răuvoitoare”, UE impune, de asemenea, măsuri restrictive împotriva a nouă persoane și a patru ”entități”, despre care nu au fost oferite mai multe detalii.

Aceste sancțiuni ale UE vizează ofițeri de informații ai GRU, precum și infractori cibernetici, așa-numiți „hacktiviști” și companii private care contribuie la eforturile Rusiei de a destabiliza UE, statele sale membre și partenerii internaționali.

De altfel, Regatul Unit şi Uniunea Europeană au anunţat, împreună, că vor impune sancţiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că se află la originea unor atacuri cibernetice menite să „semene haos şi diviziune în Europa”.

Nicuşor Dan: România condamnă ferm activităţile cibernetice ostile desfăşurate de grupări controlate de Rusia

România condamnă ferm activităţile cibernetice ostile desfăşurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliaţi NATO şi partenerii acestora, inclusiv ţara noastră, a transmis și preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat într-un mesaj publicat pe Facebook că, alături de Uniunea Europeană, România transmite mesajul că astfel de atacuri, care vizează instituţii publice, infrastructură critică şi informaţii sensibile, sunt inacceptabile.

"Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democraţiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate şi între aliaţi şi să testeze coeziunea Uniunii Europene şi a NATO. România va continua să acţioneze, împreună cu aliaţii şi partenerii săi, pentru consolidarea securităţii cibernetice şi pentru apărarea valorilor, securităţii şi unităţii comunităţii euroatlantice", a precizat preşedintele. 

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, nicusor dan, romania, atac cibernetic,

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