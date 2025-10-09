Comisia Europeană va investiga informaţiile potrivit cărora spionii lui Viktor Orbán au vizat oficiali UE la Bruxelles

09-10-2025 | 16:28
Comisia Europeană a anunţat joi că va investiga acuzaţiile privind trimiterea de spioni la Bruxelles de către guvernul ungar condus de Viktor Orbán, potrivit POLITICO.

Ioana Andreescu

O investigaţie comună realizată de publicaţia germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicaţia maghiară Direkt36 şi alte instituţii media a dezvăluit că agenţi ai serviciilor secrete maghiare au încercat, sub acoperire diplomatică, să se infiltreze în instituţiile UE în perioada în care Olivér Várhelyi, actual comisar european, era ambasadorul Ungariei la UE.

Spioni sub acoperire diplomatică la Bruxelles

Un agent, care nu a fost identificat de presă, a fost trimis la Bruxelles între 2015 şi 2017 ca diplomat care lucra în departamentul pentru politica de coeziune al Ambasadei Ungariei, potrivit documentelor analizate de mass-media. Potrivit investigaţiei de presă, agentul lucra de fapt pentru serviciul de informaţii externe al Ungariei, stabilind contacte în cadrul Comisiei Europene şi al altor organizaţii ale UE.

„Comisia, ca de obicei, ia foarte în serios astfel de acuzaţii şi rămânem angajaţi să protejăm funcţionarii şi reţelele Comisiei de spionajul ilicit”, a declarat, în conferinţa de presă de joi a Comisiei Europene, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari. Executivul UE „va înfiinţa un grup intern care să examineze aceste acuzaţii”, a precizat Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operaţională, nu va divulga mai multe informaţii.

Purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, a adăugat că preşedinta Ursula von der Leyen a fost informată cu privire la aceste relatări ale presei.

Nici reprezentanţii lui Várhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii trimise de POLITICO.

Activităţile de spionaj ar fi mai degrabă în concordanţă cu practicile desfăşurate de Moscova şi Beijing decât cu cele ale unui stat membru al UE. Acest lucru ar putea alimenta neîncrederea faţă de Ungaria la Bruxelles, comentează POLITICO.

Presa a relatat că un oficial de rang înalt de la Bruxelles a declarat că se întâlnea cu agentul la fiecare câteva luni pentru conversaţii amicale, dar şi-a dat seama curând că maghiarul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.

Întâlnirile, care aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles, au dus în cele din urmă la elaborarea de către agentul operativ a unui document care îl oficializa pe funcţionarul Comisiei ca „agent secret” al serviciului de informaţii externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) — chiar dacă acesta continua să lucreze în cadrul Comisiei.

Oficialul a declarat presei că nu a semnat documentul şi că agentul i-a oferit chiar şi bani pentru informaţii, dar el a refuzat. Presa a relatat că surse din domeniul securităţii au confirmat declaraţia oficialului.

La acea vreme, superiorul agentului la ambasadă era ambasadorul Ungariei la UE, Olivér Várhelyi, care deţine în prezent portofoliul de comisar pentru sănătate şi bunăstarea animalelor.

