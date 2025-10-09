Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, Laszlo Krasznahorkai, nu este un admirator al lui Viktor Orban

Deşi păstrează o casă în Ungaria natală, László Krasznahorkai a petrecut ultimii ani trăind în exil autoimpus la Berlin şi Trieste şi nu şi-a ascuns dispreţul faţă de politicile prim-ministrului Viktor Orbán, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

În romanul său „Baron Wenckheim’s Homecoming”, publicat şi în română, apare un personaj „malefic, bolnav şi atotputernic”, dar fără nume, care străbate oraşul într-un convoi de maşini negre şi pe care unii critici l-au identificat ca fiind o aluzie la premierul autoritar care guvernează Ungaria din 2010.

În timpul mandatului său, partidul Fidesz al lui Orbán a aliniat în mod sistematic universităţile, teatrele, agenţiile de ştiri independente şi industria cărţii la modelul său de „democraţie iliberală”.

În ceea ce priveşte războiul din Ucraina vecină, Ungaria a încercat să adopte o poziţie neutră, condamnând războiul, dar şi blamând Ucraina şi aliaţii săi occidentali, rămânând în acelaşi timp una dintre puţinele ţări europene care nu au acordat ajutor militar.

Într-un interviu acordat publicației Yale Review în februarie anul acesta, Krasznahorkai a declarat că învestirea lui Donald Trump l-a umplut de „groază” şi a descris eşecul lui Orbán de a-l condamna pe Putin ca fiind rezultatul unei mentalităţi „psihiatrice”.

„Ungaria este o ţară vecină cu Ucraina, iar regimul Orbán adoptă o poziţie fără precedent - aproape fără egal în istoria Ungariei”, a afirmat el. „Nu mi-aş fi imaginat niciodată că liderii politici maghiari vor vorbi despre aşa-zisa neutralitate în această chestiune! Cum poate o ţară să fie neutră atunci când ruşii invadează o ţară vecină?”.

