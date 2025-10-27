Reacția lui Trump după ce Putin s-a lăudat cu noua rachetă nucleară a Rusiei. ”Asta ar trebui să facă”

Preşedintele american Donald Trump cataloghează luni drept ”nepotrivit” anunţul făcut luni de către omologul său rus Vladimir Putin al unui test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, relatează AFP.

”Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina”, a declarat preşedintele american.

"We don't need to fly 12,000 kilometers [to strike Russia]," Trump said he's not worried about the Burevestnik missile because US submarines are off the Russian coast. "Russia said this week it tested a new missile [the Burevestnik] that can fly more than 12,000 kilometers. Is… pic.twitter.com/BMSsLHghmG — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) October 27, 2025

”Acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, a continuat el într-o discuţie cu jurnalişti la bordul navei prezidenţiale Air Force One în drum către Japonia, în a doua zi a unui turneu în Asia.

Putin se laudă în plin război rus cu o nouă rachetă nucleară

Duminică, Vladimir Putin a anunţat un test final reuşit al unei rachete de croazieră cu propuslie nucleară, de tip Burevestnik.

El a făcut elogiul acestei arme ”unice”, cu o rază de acţiune de până la 14.000 de kilometri, în plin război rus în Ucraina.

