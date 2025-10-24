Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA

De la Bruxelles, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a plecat la Londra. Liderul de la Kiev participă vineri la reuniunea așa-numitei „coaliții a voluntarilor”, în încercarea de a consolida sprijinul internațional împotriva Rusiei.

Vizita vine la scurt timp după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au impus noi sancțiuni împotriva Moscovei, ca răspuns la invazia rusă în Ucraina.

După ce Donald Trump a spus că lasă momentan de-o parte o întrevedere cu Vladimir Putin și a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere rusești, liderul de la Kremlin a ținut să își spună punctul de vedere.

Vladimir Putin: „Sancțiunile sunt importante pentru noi, desigur, e clar acest lucru. Vor avea anumite consecințe, dar nu vor influența semnificativ bunăstarea noastră economică. În ceea ce privește aspectul politic, vorbim, desigur, despre o încercare de a pune presiune pe Rusia, dar nicio țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu iau decizii sub presiune.”

Reporter: Președintele Putin a declarat că Rusia este imună la sancțiunile SUA. El a afirmat că acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei ruse. Se înșeală?

Donald Trump: „Mă bucur că el gândește în acest fel. Vă voi spune efectele în șase luni. Să vedem cum vor decurge lucrurile.”

Întrebat ce va face Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk, Vladimir Putin a recurs la amenințări voalate.

Vladimir Putin: „Este o încercare de escaladare. Dar dacă astfel de arme vor fi folosite pentru a lovi teritoriul rus, răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor. Să se gândească la asta.”

Deconectarea de Rusia

Liderii europeni reuniți vineri la Bruxelles au adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, inclusiv o interdicție privind importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Europa și-a redus deja cu peste 80% legăturile energetice cu Rusia și, până la sfârșitul anului 2027, ne propunem să le încheiem definitiv.”

Totodată, oficialii europeni au aprobat un plan de întărire a apărării flancului estic, inclusiv prin dezvoltarea unui sistem european antidrone și consolidarea infrastructurii de securitate aeriană și terestră.

Antonio Costa, preşedintele Consiliului European: „Începând cu sistemele antidrone și apărarea aeriană, ne concentrăm, în mod firesc, în mod prioritar, pe flancul estic. La fel și calendarul nostru. Prima etapă va fi finalizată până la sfârșitul acestui an.”

Vineri, la Londra, premierul britanic Keir Starmer îi va îndemna pe aliații aşa-numitei „coaliții a voluntarilor” să trimită mai multe arme cu rază lungă de acțiune către Ucraina. La reuniune participă președintele Volodimir Zelenski, premierii din Olanda și Danemarca, secretarul general NATO, Mark Rutte, iar aproximativ 20 de lideri se alătură de la distanță, prin videoconferință.

