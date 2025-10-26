Donald Trump a declarat în timpul vizitei din Malaezia că este dezamăgit de Vladimir Putin. „N-o să-mi irosesc timpul”

26-10-2025 | 19:30
Donald Trump a început turneul din Asia, unul cu mize uriașe. Are în agendă o întrevedere cu liderul Chinei și discuții despre reducerea taxelor vamale.

Prima oprire a fost în Malaezia, unde liderul de la Casa Albă a fost întâmpinat cu muzică tradițională și dans. Vizibil încântat, președintele Trump și-a surprins gazdele.

Aeronava prezidențială Air Force One a aterizat pe aeroportul din Kuala Lumpur, iar președintele Donald Trump a dat startul turneului din Asia în pași de dans.

Vizita în Malaezia marchează începutul summitului ASEAN – al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. Și a debutat cum nu se putea mai bine pentru Donald Trump, cu medierea unui nou acord de pace între Cambodgia și Thailanda.

Hun Manet, prim-ministrul Cambodgiei: „Așa cum s-a convenit în declarațiile comune, prin recunoașterea dedicării dumneavoastră neclintite și a efortului hotărât de a promova pacea, nu numai între Cambodgia și Thailanda, ci și între alte națiuni, și pentru a reflecta recunoștința poporului cambodgian, l-am nominalizat pe președintele Donald J. Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace. El a salvat vieți... iar aceasta este dorința poporului nostru cambodgian, în semn de apreciere pentru președinte. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte!”

Cambodgia și Thailanda au declanșat un conflict armat, ce a durat aproape o săptămână, în luna iunie. Cel puțin 43 de oameni au murit și peste 300.000 au fost forțați să-și părăsească locuințele. Disputa dintre cele două țări vizează anumite părți ale frontierei.

Donald Trump i-a primit pe emirul și pe premierul Qatarului la bordul Air Force One, în timpul unei scurte opriri la o bază militară americană de lângă Doha.

Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului: „Imediat ce am aflat că opriți la noi pentru realimentarea aeronavei, mi-am zis că nu vă voi lăsa să plecați fără să vă salut. E mereu o bucurie să vă văd.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Vă mulțumesc. E o onoare să vă primesc la bord. Știu că nu faceți asta des...”

Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, emirul Qatarului: „N-am făcut asta niciodată. E prima oară.”

În cadrul summitului, Donald Trump se va întâlni și cu președintele Chinei. Și a mărturisit că speră să-l convingă pe Xi Jinping să-l ajute să oprească războiul din Ucraina.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Mi-ar plăcea ca China să ne ajute cu Rusia. După cum știți, am o relație bună cu președintele Xi. O relație foarte bună. Vom avea și o întrevedere bună, poate chiar una grozavă.”

Cât despre Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă se declară din nou dezamăgit și spune că momentan nu are de gând să îl întâlnească pe președintele rus.

Reporter: „Ce trebuie să facă Rusia pentru a reprograma întrevederea cu Vladimir Putin?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Va trebui să mă convingă că vom ajunge la un acord. N-o să-mi irosesc timpul. Am avut mereu o relație grozavă cu Vladimir Putin, dar ce s-a întâmplat m-a dezamăgit.”

