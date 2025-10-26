Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

"Trebuie să ştiţi că vom face o înţelegere, nu îmi voi pierde timpul", le-a spus Trump jurnaliştilor la Doha.

Trump s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul şi premierul Qatarului pentru discuţii privind fragilul armistiţiu din Fâşia Gaza, în timpul unei escale la Doha, în drumul său către Malaezia.

Preşedintele american a declarat totodată că eforturile de stabilizare a Fâşiei Gaza avansează şi că o forţă internaţională va fi desfăşurată în curând.

"Ar trebui să fie o pace durabilă", le-a spus Trump jurnaliştilor, întrebat despre situaţia din Gaza.

El a spus că Qatarul ar fi dispus să contribuie cu trupe de menţinere a păcii, dacă va fi necesar, şi a lăudat statul din Golf pe care l-a numit un aliat important şi un actor cheie în stabilitatea regională.

