Kremlinul confirmă: racheta nucleară „Burevestnik” a parcurs 14.000 km. Putin spune că arma este „unică în lume”

Vladimir Putin amenință iar cu arma nucleară pentru a-i pune în alertă pe occidentalii care au anunțat noi sancțiuni pentru Rusia.

Liderul rus spune că armata a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră - unică în lume.

„Bure-vestnik” are propulsie nucleară, o rază de acțiune nelimitată și NU poate fi detectată de sistemele antirachetă - insistă oficialul de la Kremlin.

Putin a anunțat că s-au încheiat testele decisive și a ordonat să înceapă pregătirile pentru ca arma să poată fi utilizată în orice moment.

În timpul unei vizite la un centru militar de comandă, Vladimir Puţin a lăudat capacitățile nucleare ale Rusiei



Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Capacitățile noastre de descurajare nucleară sunt la cel mai înalt nivel. Probabil că nu este o exagerare să spunem că sunt mai avansate decât ale celorlalte state nucleare”.

A dezvăluit că armata sa a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră - Burevestnik - Vestitorul Furtunii, în traducere.



Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Are propulsie nucleară și rază de acțiune nelimitată. Vorbim de armament unic, fără egal în lume”.

Generalul Valeri Gherasimov, Șeful Statului Major General rus: Diferența față de testele anterioare este că racheta a zburat timp de mai multe ore, acoperind o distanță de 14.000 de kilometri. Și acesta nu este este limita ei maximă.



Vladimir Putin, președintele Rusiei: Un test în care a fost folosită propulsia nucleară?



Generalul Valeri Gherasimov, Șeful Statului Major General rus: ”Da, a fost un zbor cu propulsie nucleară. Caracteristicile tehnice ale Burevestnik permit utilizarea sa cu o precizie garantată împotriva țintelor extrem de bine protejate, indiferent de distanță. În plus, în timpul zborului, racheta a executat toate manevrele verticale și orizontale necesare, demonstrând astfel capacitățile sale ridicate de evitare a sistemelor de apărare antiaeriană”.

Vladimir Putin a anunțat în 2018 dezvoltarea acestei rachete, care poate purta inclusiv focoase nucleare.

Specialiștii militari occidentali pun sub semnul întrebării valoarea strategică și capacitatea propulsorului nuclear. Mai ales că, până acum, doar câteva teste au avut succes, şi acela parțial, în timp ce altele s-au terminat cu eșecuri și au făcut victime în rândul personalului militar.

