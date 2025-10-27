Kremlinul confirmă: racheta nucleară „Burevestnik” a parcurs 14.000 km. Putin spune că arma este „unică în lume”

27-10-2025
Burevestnik

Vladimir Putin amenință iar cu arma nucleară pentru a-i pune în alertă pe occidentalii care au anunțat noi sancțiuni pentru Rusia.

Liderul rus spune că armata a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră - unică în lume.

„Bure-vestnik” are propulsie nucleară, o rază de acțiune nelimitată și NU poate fi detectată de sistemele antirachetă - insistă oficialul de la Kremlin.

Putin a anunțat că s-au încheiat testele decisive și a ordonat să înceapă pregătirile pentru ca arma să poată fi utilizată în orice moment.

În timpul unei vizite la un centru militar de comandă, Vladimir Puţin a lăudat capacitățile nucleare ale Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Capacitățile noastre de descurajare nucleară sunt la cel mai înalt nivel. Probabil că nu este o exagerare să spunem că sunt mai avansate decât ale celorlalte state nucleare”.

drone china
Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator

A dezvăluit că armata sa a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră - Burevestnik - Vestitorul Furtunii, în traducere.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Are propulsie nucleară și rază de acțiune nelimitată. Vorbim de armament unic, fără egal în lume”.

Generalul Valeri Gherasimov, Șeful Statului Major General rus: Diferența față de testele anterioare este că racheta a zburat timp de mai multe ore, acoperind o distanță de 14.000 de kilometri. Și acesta nu este este limita ei maximă.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Un test în care a fost folosită propulsia nucleară?

Generalul Valeri Gherasimov, Șeful Statului Major General rus: ”Da, a fost un zbor cu propulsie nucleară. Caracteristicile tehnice ale Burevestnik permit utilizarea sa cu o precizie garantată împotriva țintelor extrem de bine protejate, indiferent de distanță. În plus, în timpul zborului, racheta a executat toate manevrele verticale și orizontale necesare, demonstrând astfel capacitățile sale ridicate de evitare a sistemelor de apărare antiaeriană”.

Vladimir Putin a anunțat în 2018 dezvoltarea acestei rachete, care poate purta inclusiv focoase nucleare.

Specialiștii militari occidentali pun sub semnul întrebării valoarea strategică și capacitatea propulsorului nuclear. Mai ales că, până acum, doar câteva teste au avut succes, şi acela parțial, în timp ce altele s-au terminat cu eșecuri și au făcut victime în rândul personalului militar.

Sursa: Pro TV

Etichete: kremlin, vladimir putin, arma, Rachetă, Burevestnik,

Dată publicare: 27-10-2025 07:56

Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator
Stiri externe
Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator

Un spectacol cu mii de drone și multe artificii, organizat în provincia chineză Hunan, a stabilit două recorduri mondiale.

După ce a declarat că a oprit al optulea război în 8 luni, Trump pornește spre Japonia pentru întâlnirea cu împăratul nipon
Stiri externe
După ce a declarat că a oprit al optulea război în 8 luni, Trump pornește spre Japonia pentru întâlnirea cu împăratul nipon

Donald Trump începe luni o vizită în Japonia, unde se va întâlni cu împăratul nipon și cu prima femeie premier din Țara Soarelui Răsare.

Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent
Stiri externe
Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, coletele cu marfa comandată ar putea fi transportate de roboți.

Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. "Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț"
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Bolojan: "TVA și alte taxe nu cresc în 2026". Când va fi "rezolvată" reforma pensiilor magistraților
Stiri Politice
Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat necesitatea continuării reducerilor de cheltuieli pentru menţinerea echilibrelor bugetare.

 

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: "O minune, o minune mare"
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

