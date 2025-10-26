Vladimir Putin anunţă succesul unui test final pentru o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 km.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari.

El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate” ruse.

