Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Aproape 80 de țări au înființat o comisie internațională menită să asigure Ucrainei despăgubiri de război pentru daunele de sute de miliarde de dolari provocate de Rusia. În paralel, Kremlinul cere despăgubiri Europei pentru că-i blochează activele.

Europa a lansat marți Comisia Internațională de Revendicări pentru Ucraina, în efortul de a se asigura că această țară este despăgubită pentru sutele de miliarde de dolari reprezentând daunele suferite în urma atacurilor rusești și a presupuselor crime de război, scrie Reuters.

În paralel, Rusia a deschis un proces în instanțele sale prin care cere Europei despăgubiri de 230 de miliarde de dolari pentru că i-a blocat activele deținute pe Bătrânul Continent, după ce a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Reuniunea de la Haga a zeci de lideri, inclusiv a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a coincis cu o acțiune diplomatică orchestrată de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Fiecare crimă de război rusească trebuie să aibă consecințe pentru cei care au comis-o”, a declarat Zelenski, înainte ca 34 de lideri europeni să semneze o convenție pentru lansarea oficială a comisiei.

„Exact aici începe adevărata cale către pace”, a adăugat el. „Nu este suficient să forțezi Rusia să încheie un acord. Nu este suficient să o faci să înceteze uciderea. Trebuie să facem Rusia să accepte că există reguli în lume”.

Compensații pentru victime

Înființarea Comisiei de Revendicări nu înseamnă că ucrainenii se pot aștepta la compensații rapide pentru daune. Detaliile privind modul în care vor fi plătite orice daune acordate de comisie, care va avea sediul în Olanda, trebuie încă elaborate. Discuțiile inițiale au atins utilizarea activelor rusești înghețate de UE, completate de contribuțiile membrilor.

„Scopul este de a avea revendicări validate care vor fi în cele din urmă plătite de Rusia. Vor trebui să fie plătite de Rusia. Această comisie nu oferă nicio garanție pentru daune”, a declarat ministrul olandez de Externe, David van Weel.

Registrul de daune, vechi de doi ani, care va deveni parte a Comisiei de Revendicări, a primit deja peste 86.000 de cereri depuse de persoane fizice, organizații și organisme publice din Ucraina, într-o gamă largă de categorii.

Oficialii ruși nu au putut fi contactați pentru a comenta comisia. Kremlinul neagă acuzațiile de crime de război comise de forțele rusești în Ucraina. De asemenea, a descris propunerea UE de a utiliza active rusești imobilizate pentru a finanța nevoile de apărare și buget ale Ucrainei ca fiind ilegală și a amenințat cu represalii.

Posibilă amnistie într-un acord de pace

Planurile de compensare a victimelor abuzurilor din Ucraina, de la violență sexuală și deportări de copii până la distrugerea siturilor religioase, ar putea fi complicate de includerea unei amnistii pentru atrocitățile din timpul războiului în orice acord de pace, propusă anterior de Donald Trump.

Peste 50 de state și UE au redactat convenția Consiliului Europei pentru a înființa comisia, care urma să intre în vigoare după ratificarea de către cel puțin 25 de semnatari, atâta timp cât erau asigurate fonduri suficiente pentru finanțarea funcționării sale.

Comisia - a doua parte a unui mecanism internațional de compensare pentru Ucraina - va examina, evalua și decide asupra cererilor depuse la Registrul de Daune pentru Ucraina, creat de Consiliul Europei în 2023, și va stabili despăgubirile acordate de la caz la caz.

Cererile pot fi depuse pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate de actele rusești comise în sau împotriva Ucrainei la sau după invazia din 24 februarie 2022. Reclamațiile, care acoperă încălcări ale dreptului internațional, pot fi formulate de persoanele afectate, companii sau statul ucrainean, se arată într-un proiect al propunerii.

524 de miliarde de dolari pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei

Banca Mondială a estimat costul reconstrucției în următorul deceniu la 524 de miliarde de dolari (447 de miliarde de euro), adică aproape de trei ori producția economică a Ucrainei din 2024.

Însă această cifră este valabilă doar până în decembrie 2024 și nu include pagubele cauzate în acest an, când atacurile cu drone și rachete rusești s-au intensificat într-o campanie care vizează utilitățile, transporturile și infrastructura civilă.

Consiliul Europei a fost fondat în 1949, la 4 ani după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a promova democrația, drepturile omului și statul de drept pe întreg continentul. Rusia s-a retras din Consiliul Europei după ce a invadat Ucraina, în februarie 2022.

În timp ce lumea civilizată s-a pus de acord că Rusia trebuie să plătească Ucrainei despăgubiri de război de sute de miliarde de dolari, Kremlinul avansează în propria realitate și cere, la rândul său, despăgubiri de sute de miliarde de dolari Europei, pentru că i-a blocat accesul la activele deținute de Moscova pe Bătrânul Continent.

Rusia agresoare cere și bani pe lângă distrugerile pe care le provoacă

Practic, o țară agresoare care provoacă de aproape 4 ani de zile pagube uriașe cere acum să fie și plătită pentru distrugerile pe care le comite.

Concret, Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari. Potrivit instanţei comerciale din Moscova, cererea a fost depusă la 12 decembrie şi vizează suma de 18,2 trilioane de ruble, echivalentul valorii totale a activelor suverane ruseşti îngheţate în Europa. Cea mai mare parte a acestora este deţinută de Euroclear, depozitar financiar cu sediul în Belgia.

Uniunea Europeană intenţionează să folosească o parte din cele aproximativ 210 miliarde de euro aparţinând Băncii Centrale a Rusiei, blocate după invadarea Ucrainei în 2022, pentru a garanta un împrumut destinat finanţării nevoilor militare şi civile ale Kievului în anii 2026 şi 2027.

Experţi juridici se aşteaptă ca instanţa rusă să emită rapid o decizie nefavorabilă Euroclear. În cazul unui verdict favorabil, Banca Centrală a Rusiei ar putea încerca să pună în aplicare hotărârea prin urmărirea activelor Euroclear din alte jurisdicţii, în special din ţări considerate ”prietenoase” de către Moscova.

