Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă contur. Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace este „foarte viabil”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii SUA pentru un acord care să pună capăt războiului din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile.

Apoi, emisarii americani le vor prezenta Rusiei, înainte de posibilele întâlniri suplimentare în SUA, la sfârșitul săptămânii viitoare, notează Associated Press.

Un proiect de plan de pace discutat cu SUA în cadrul negocierilor de luni de la Berlin este „foarte viabil”, a declarat Zelenski reporterilor la câteva ore după discuții.

El a avertizat însă că unele probleme cheie — în special soarta teritoriului ucrainean ocupat de forțele ruse — rămân nerezolvate.

Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă avânt. Dar președintele rus Vladimir Putin ar putea să se opună unor propuneri elaborate de oficialii de la Washington, Kiev și Europa de Vest, inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Propunerea privind garanțiile de securitate se va baza pe ajutorul occidental pentru menținerea puterii armatei ucrainene, a declarat un oficial dintr-o țară NATO, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile.

„Europenii vor conduce o forță multinațională și multidomenială pentru a consolida aceste trupe și pentru a asigura securitatea Ucrainei pe uscat, pe mare și în aer, iar SUA vor conduce un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului, cu participare internațională”, a spus oficialul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a repetat marți că Rusia dorește un acord de pace cuprinzător, nu un armistițiu temporar.

Dacă Ucraina caută „soluții momentane, nesustenabile, este puțin probabil să fim dispuși să participăm”, a spus el.

„Vrem pace — nu vrem o armistițiu care ar oferi Ucrainei o pauză și ar pregăti continuarea războiului”, a declarat el reporterilor. „Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele și să garantăm pacea în Europa pentru viitor.”

Oficialii americani au declarat luni că există un consens din partea Ucrainei și a Europei cu privire la aproximativ 90% din planul de pace elaborat de SUA. Președintele american Donald Trump a declarat: „Cred că suntem mai aproape ca niciodată” de un acord de pace.

Care sunt principalele probleme legate de încheierea unui acord

Rămân însă multe obstacole potențiale, în special problema teritoriului.

Zelenski a reiterat că Kievul exclude recunoașterea controlului Moscovei asupra oricărei părți din Donbas, o regiune importantă din punct de vedere economic din estul Ucrainei, formată din Luhansk și Donetsk. Nici armata rusă nu controlează în totalitate aceste teritorii.

„Americanii încearcă să găsească un compromis”, a declarat Zelenski, înainte de a vizita Olanda marți. „Ei propun o „zonă economică liberă” (în Donbas). Și vreau să subliniez încă o dată: o „zonă economică liberă” nu înseamnă sub controlul Federației Ruse”.

Putin dorește ca toate zonele din patru regiuni cheie pe care forțele sale le-au capturat, precum și Peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014, să fie recunoscute ca teritoriu rus.

Zelenski a avertizat că, dacă Putin respinge eforturile diplomatice, Ucraina se așteaptă la o presiune occidentală crescută asupra Moscovei, inclusiv sancțiuni mai dure și sprijin militar suplimentar pentru apărare, cum ar fi sisteme de apărare aeriană îmbunătățite și arme cu rază lungă de acțiune.

Ucraina și SUA pregătesc până la cinci documente legate de cadrul de pace, dintre care câteva se concentrează pe securitate, a spus Zelenski.

El s-a arătat optimist cu privire la progresul înregistrat în cadrul negocierilor de la Berlin.

„În ansamblu, s-a demonstrat unitate”, a spus Zelenski. „A fost cu adevărat pozitiv în sensul că a reflectat unitatea SUA, Europei și Ucrainei.”



