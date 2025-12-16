Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin

16-12-2025 | 14:44
Colaj foto: AFP

Statele Unite afirmă că au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", comparabile cu protecţia oferită de NATO, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia.

Cristian Matei

"Suntem mai aproape astăzi decât am fost vreodată" de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, a declarat preşedintele american Donald Trump, după o discuţie cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şi cu liderii europeni reuniţi la Berlin.

"Şi Rusia vrea ca asta să înceteze. Problema este că ei vor să-i pună capăt, apoi dintr-o dată nu mai vor, iar ucrainenii vor să-i pună capăt şi dintr-o dată nu mai vor. Aşa că trebuie să-i facem să fie de acord. Cred că asta funcţionează", a adăugat el, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Donald Trump a indicat că a vorbit recent cu preşedintele rus Vladimir Putin, fără a oferi detalii suplimentare.

În ceea ce priveşte problemele teritoriale foarte dificile, asupra cărora persistă dezacordul cu Kievul, preşedintele american nu şi-a ascuns poziţia: ucrainenii "au pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer".

O propunere americană iniţială prevedea ca Ucraina să cedeze Rusiei porţiuni mari de teritoriu în est, inclusiv zone care nu sunt ocupate în prezent, o linie roşie pentru Kiev.

SUA: Aceste garanţii de securitate pentru Ucraina "nu vor fi pe masă la nesfârşit"

În timpul discuţiilor de duminică şi luni din Germania cu negociatorii ucraineni, Washingtonul a propus "garanţii de securitate foarte puternice" pentru Ucraina, similare cu cele din Articolul 5 al tratatului NATO, a declarat un înalt oficial american, sub protecţia anonimatului.

Acest articol, o piatră de temelie a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord care a fost înfiinţată în timpul Războiului Rece, stabileşte un principiu de asistenţă reciprocă în cazul în care unul dintre membrii alianţei de apărare este atacat. În practică, plasează statele în cauză sub protecţia militară americană, în special nucleară.

"Tot ceea ce credem că ucrainenii au nevoie pentru a se simţi în siguranţă este inclus" în proiectul de acord, a insistat el în timpul unei discuţii cu presa, fără a oferi detalii concrete.

Un negociator american care a participat şi el la convorbirea telefonică cu jurnaliştii a avertizat că aceste garanţii de securitate pentru Ucraina "nu vor fi pe masă la nesfârşit".

El a precizat că aceste garanţii de securitate - "de platină", în opinia sa - ar putea necesita un vot în Senatul american şi a adăugat că "preşedintele Trump era pregătit pentru asta. Cred că acest lucru i-a surprins în mod special pe ucraineni şi pe europeni".

Înaltul oficial citat mai sus a apreciat că Rusia "va accepta" aceste garanţii de securitate.

Problema este extrem de sensibilă pentru Moscova, care a respins întotdeauna categoric aderarea Ucrainei la NATO.

El a indicat că emisarul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, care şi-a asumat un rol de mediator neoficial, au avut în total aproape opt ore de discuţii cu Volodimir Zelenski.

Potrivit acestor două surse americane, negocierile cu ucrainenii au contribuit, de asemenea, la apropierea poziţiilor lor cu privire la centrala nucleară de la Zaporojie (sud), în jurul unei propuneri care ar prevedea împărţirea în mod egal a producţiei de energie electrică între Ucraina şi Rusia.

În ceea ce priveşte problemele teritoriale, americanii au propus Kievului ceea ce înaltul oficial menţionat anterior a descris drept "propuneri stimulative intelectual".

"Preşedintele ucrainean trebuie să revină la noi (pe această temă). Vom avea obligaţia, la un moment dat, odată ce se va întoarce la noi, să discutăm acest lucru cu ruşii şi partenerii noştri europeni", a spus el.

"Vom avea reuniuni în acest weekend, cu siguranţă undeva în Statele Unite, ar putea fi la Miami, cu grupuri de lucru, militari, pentru a ne uita la hărţi", a precizat negociatorul american.

"Probabil am rezolvat (...) 90% din disputele dintre Ucraina şi Rusia, dar mai sunt lucruri de rezolvat", a recunoscut el.

Sursa: Agerpres

