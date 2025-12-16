Americanii sunt convinși că vor pune capăt războiului din Ucraina. „Aproximativ 90% dintre probleme au fost rezolvate”

16-12-2025 | 13:28
Lideri plan pace 2
Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate.  

După două zile de discuții la Berlin, negociatorii americani au declarat că aceste garanții de securitate oferite Ucrainei sunt „foarte puternice”, de nivel NATO.

Dar, în opinia lor, ar fi acceptabile și, pentru Rusia.

Liderii europeni nu și-au ascuns optimismul după întâlnirea de la Berlin, desfășurată paralel cu discuțiile dintre emisarii ucraineni și, cei americani, Steve Witkoff și, Jared Kushner.

Un oficial de la Washington a declarat că aproximativ 90% dintre probleme au fost rezolvate.

Însă europenii insistă pentru înființarea unei „forțe multinaționale”, care să asigure securitatea Ucrainei după încheierea unui acord de pace cu Rusia, indiferent de forma acestuia.

Într-o declarație comună, liderii au salutat „progrese semnificative”, consolidate de noul angajament al Washingtonului de a oferi Ucrainei garanții de securitate, totuși, unele neprecizate.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Ceea ce au adus americanii în discuție, aici, la Berlin, în termeni de garanții juridice și, efective, este cu adevărat remarcabil. Acesta este un progres foarte important, pe care îl salut cu mare apreciere.
Este o înțelegere cu adevărat amplă și, substanțială, pe care nu am mai avut-o până acum, și, anume, că atât europenii, cât și, americanii sunt dispuși, în comun, să ofere Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. În opinia mea, este un progres cu adevărat semnificativ.”

La această atmosferă pozitivă a contribuit și, Donald Trump, care spune că a avut o lungă discuție cu Volodimir Zelenski, precum și, cu liderii reuniți la Berlin.

Donald Trump, președintele SUA: „Cred că acum suntem mai aproape ca niciodată. Ne apropiem de soluție. Există sprijin extraordinar din partea liderilor europeni, ei vor să pună capăt conflictului și, în acest moment, Rusia vrea să-l încheie. Problema lor este că s-ar putea să vrea să-l încheie și, apoi, brusc, să nu mai vrea, iar Ucraina ar putea să vrea să-l încheie și, apoi, să nu mai vrea. Trebuie să îi punem pe aceeași lungime de undă.”

Marți are loc o altă întâlnire la nivel înalt, de data aceasta, a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

