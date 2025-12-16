Comisia Internațională pentru Revendicări: Peste 70 de țări cer Rusiei să plătească Ucrainei despăgubiri de război

Stiri externe
16-12-2025 | 16:24
razboi ucraina
Shutterstock

Peste 70 de țări au elaborat Comisia Internațională pentru Revendicări, un mecanism care prevede compensarea Ucrainei pentru pagubele de sute de miliarde de dolari produse de războiul declanșat împotriva sa de către Rusia.

autor
Cristian Anton

Liderii mai multor ţări, printre care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, au asistat marţi la Haga la semnarea unui document pentru a lansa Comisia Internaţională pentru Revendicări, un organism care să compenseze Kievul pentru pagubele de sute de miliarde de dolari cauzate de atacurile ruseşti şi presupusele crime de război, relatează Reuters.

Peste 50 de state şi UE au elaborat o convenţie a Consiliului Europei pentru înfiinţarea comisiei, care va intra în vigoare după ce va fi ratificată de 25 de semnatari, cu condiţia să se asigure fonduri suficiente pentru finanţarea activităţii sale.

Peste 35 de ţări şi-au exprimat deja sprijinul pentru comisie. Republica Moldova se numără printre semnatarele documentului fondator.

„La Conferinţa diplomatică de la Haga, am semnat Convenţia privind instituirea Comisiei Internaţionale de Revendicări pentru Ucraina. Acest mecanism va contribui la documentarea abuzurilor şi la asigurarea despăgubirilor pentru pierderile suferite de Ucraina. În calitate de Preşedinte al Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, am reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina şi angajamentul nostru de a sprijini mecanismele internaţionale menite să asigure justiţia şi respectarea dreptului internaţional”, a scris pe Facebook ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi.

Citește și
serghei riabkov, soldati sua
Rusia respinge ferm desfăşurarea în Ucraina de trupe ale statelor membre NATO. „În niciun caz şi în niciun moment”

Comisia - a doua parte a unui mecanism internaţional de compensare pentru Ucraina - va examina, evalua şi decide cu privire la cererile depuse la Registrul daunelor pentru Ucraina, creat de Consiliul Europei în 2023, şi va stabili compensaţiile acordate de la caz la caz.

Comisia nu oferă nicio garanție pentru plata despăgubirilor

Cererile pot fi depuse pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate de actele Rusiei comise în sau împotriva Ucrainei la data invaziei din 24 februarie 2022 sau după aceasta. Cererile, care acoperă încălcări ale dreptului internaţional, pot fi depuse de persoanele fizice afectate, de companii sau de statul ucrainean, se arată într-un proiect al propunerii.

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a subliniat importanţa reparaţiilor pentru victimele ucrainene. „Fără asumarea responsabilităţii, un conflict nu poate fi rezolvat pe deplin. Şi o parte din această asumare a responsabilităţii este şi plata daunelor cauzate”, a declarat el reporterilor. „Aşadar, consider că este un pas important astăzi faptul că înfiinţăm o comisie pentru despăgubiri şi că semnăm un tratat în acest sens”, a declarat el.

Detaliile privind modul în care vor fi plătite despăgubirile acordate de comisie, care va avea sediul în Ţările de Jos, trebuie încă stabilite. Însă discuţiile iniţiale au abordat utilizarea activelor ruseşti îngheţate în UE, completate cu contribuţii din partea statelor membre.

„Obiectivul este de a valida cererile de despăgubire care vor fi plătite în cele din urmă de Rusia. Acestea vor trebui să fie plătite de Rusia, comisia nu oferă nicio garanţie pentru despăgubiri”, a declarat Van Weel.

Costurile reconstrucției Ucrainei se ridică la 447 de miliarde de euro

Registrul daunelor, creat în urmă cu doi ani, care va deveni parte a comisiei pentru despăgubiri, a primit peste 80.000 de cereri de despăgubire depuse de persoane fizice, organizaţii şi organisme publice din Ucraina, într-o gamă largă de categorii.

Banca Mondială a estimat costul reconstrucţiei în următorul deceniu la 524 de miliarde de dolari (447 de miliarde de euro), sau aproape de trei ori producţia economică a Ucrainei în 2024.

Dar această cifră se referă doar la perioada până în decembrie 2024 şi nu include daunele cauzate în acest an, când atacurile cu drone şi rachete ruseşti s-au intensificat într-o campanie care viza utilităţile, transporturile şi infrastructura civilă.

Consiliul Europei a fost fondat în 1949, la patru ani după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a promova democraţia, drepturile omului şi statul de drept pe întreg continentul şi este cea mai veche organizaţie interguvernamentală a acestuia. Rusia s-a retras din Consiliul Europei după ce a declanşat invazia în Ucrauna în 2022.

Americanii sunt convinși că vor pune capăt războiului din Ucraina. „Aproximativ 90% dintre probleme au fost rezolvate”

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, războiul din Ucraina, despagubiri, miliarde, comisie,

Dată publicare: 16-12-2025 16:24

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Ucraina cere aliaților să aloce câte 0,25% din PIB pentru sprijin militar în 2026. Așteptările lui Denis Şmîhal
Stiri externe
Ucraina cere aliaților să aloce câte 0,25% din PIB pentru sprijin militar în 2026. Așteptările lui Denis Şmîhal

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, a cerut aliaților Kievului, reuniți în Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei, să aloce în 2026 cel puțin 0,25% din PIB-ul fiecărei țări pentru susținerea efortului militar al Ucrainei.

Rusia respinge ferm desfăşurarea în Ucraina de trupe ale statelor membre NATO. „În niciun caz şi în niciun moment”
Stiri externe
Rusia respinge ferm desfăşurarea în Ucraina de trupe ale statelor membre NATO. „În niciun caz şi în niciun moment”

Rusia a respins marţi în mod categoric desfăşurarea în Ucraina de trupe din state membre NATO, aşa cum a propus luni, la Berlin, Coaliţia de Voinţă, informează EFE.

Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă contur. Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace este „foarte viabil”
Stiri externe
Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă contur. Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace este „foarte viabil”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii SUA pentru un acord care să pună capăt războiului din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile.

Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin
Stiri externe
Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin

Statele Unite afirmă că au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", comparabile cu protecţia oferită de NATO, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia.

Americanii sunt convinși că vor pune capăt războiului din Ucraina. „Aproximativ 90% dintre probleme au fost rezolvate”
Stiri externe
Americanii sunt convinși că vor pune capăt războiului din Ucraina. „Aproximativ 90% dintre probleme au fost rezolvate”

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate.  

Recomandări
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”
Stiri actuale
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”

România, ca și alte state din Europa, ar putea ajunge să aleagă “calea autoritară” în locul democrației, care pierde teren peste tot în lume, în favoarea iliberalismului.

SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită
Stiri actuale
SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Fostul ministru Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA, marți, din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28