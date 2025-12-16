Ucraina cere aliaților să aloce câte 0,25% din PIB pentru sprijin militar în 2026. Așteptările lui Denis Şmîhal

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, a cerut aliaților Kievului, reuniți în Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei, să aloce în 2026 cel puțin 0,25% din PIB-ul fiecărei țări pentru susținerea efortului militar al Ucrainei.

Șmîhal a avertizat că finanțarea actuală acoperă doar jumătate din necesarul estimat pentru anul viitor.

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marți aliaților Ucrainei să aloce în anul 2026 cel puțin 0,25% din produsul intern brut pentru cheltuielile militare ale Kievului, în contextul continuării războiului cu Rusia. Solicitarea a fost formulată în cadrul unei noi reuniuni a Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut și ca Grupul de la Ramstein, care reunește aproximativ 50 de state ce sprijină militar Ucraina.

Vorbind prin videoconferință, Denis Şmîhal a explicat că Rusia intenționează să cheltuiască în 2026 aproximativ 186 de miliarde de dolari pentru apărare, în timp ce Ucraina dispune în prezent de finanțare doar pentru jumătate din bugetul său militar estimat la circa 120 de miliarde de dolari. Pentru restul de aproximativ 60 de miliarde de dolari, Kievul depinde de suplimentarea sprijinului extern.

În acest context, ministrul ucrainean a subliniat că, pentru acoperirea integrală a necesarului de ajutor militar, fiecare aliat ar trebui să contribuie cu minimum 0,25% din PIB. Referindu-se la anul în curs, Şmîhal a precizat că, dacă toate angajamentele asumate de susținători vor fi onorate până la finalul anului, Ucraina va primi aproximativ 45 de miliarde de dolari ca ajutor extern, „cea mai mare sumă după anul 2022”.

Totodată, ministrul a atras atenția asupra vulnerabilităților persistente ale apărării antiaeriene. „Apărarea antiaeriană rămâne prioritatea”, a afirmat Şmîhal, reclamând faptul că Ucraina a primit doar 13 din cele 300 de rachete NASAMS solicitate în pachetul de sprijin pentru iarnă.

Cât au dat britanicii și germanii

La reuniune au participat reprezentanți din circa 50 de țări. Ministrul britanic al apărării, John Healey, a anunțat că Regatul Unit a alocat anul acesta 600 de milioane de lire sterline, aproximativ 685 de milioane de euro, pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, precizând că sprijinul va continua și în 2026.

De asemenea, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania va suplimenta ajutorul militar pentru Ucraina cu încă 3 miliarde de euro, ceea ce va ridica contribuția totală a Berlinului la aproximativ 11,5 miliarde de euro.

După declarațiile inițiale, reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei a continuat cu ușile închise, aliații reafirmându-și angajamentul de a menține sprijinul militar pentru Kiev, indiferent de evoluția negocierilor de pace impulsionate de președintele american Donald Trump.

Liderul de la Washington refuză ca Statele Unite să mai livreze gratuit arme Ucrainei, însă a conceput, împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, un mecanism prin care aliații Kievului pot cumpăra arme și muniții americane destinate armatei ucrainene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













