Moscova începe un război juridic pentru activele înghețate. Rușii vor 230 de miliarde de dolari de la Euroclear

Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximativ 230 de miliarde de dolari.

Procesul marchează primul pas concret într-un conflict juridic amplu anticipat de Kremlin în legătură cu planurile Uniunii Europene de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru sprijinirea Ucrainei, transmite Reuters.

Potrivit instanţei comerciale din Moscova, cererea a fost depusă la 12 decembrie şi vizează suma de 18,2 trilioane de ruble, echivalentul valorii totale a activelor suverane ruseşti îngheţate în Europa. Cea mai mare parte a acestora este deţinută de Euroclear, depozitar financiar cu sediul în Belgia.

Uniunea Europeană intenţionează să folosească o parte din cele aproximativ 210 miliarde de euro aparţinând Băncii Centrale a Rusiei, blocate după invadarea Ucrainei în 2022, pentru a garanta un împrumut destinat finanţării nevoilor militare şi civile ale Kievului în anii 2026 şi 2027. Vineri, liderii UE au convenit să menţină pe termen nedefinit îngheţarea activelor, argumentând că acestea trebuie folosite pentru sprijinirea Ucrainei, în contextul riscului unor viitoare acţiuni militare ale Rusiei, acuzaţie respinsă de Moscova.

Experţi juridici se aşteaptă ca instanţa rusă să emită rapid o decizie nefavorabilă Euroclear. În cazul unui verdict favorabil, Banca Centrală a Rusiei ar putea încerca să pună în aplicare hotărârea prin urmărirea activelor Euroclear din alte jurisdicţii, în special din ţări considerate ”prietenoase” de către Moscova. Euroclear nu a oferit un comentariu imediat.

Război pe activele rusești înghețate în UE

Autorităţile ruse au avertizat în mod repetat Uniunea Europeană că folosirea rezervelor suverane ruseşti echivalează cu un act de expropriere, care subminează încrederea în sistemul financiar internaţional, în băncile centrale şi în moneda euro. Moscova a ameninţat cu măsuri de retorsiune dure, inclusiv confiscarea investiţiilor private europene din Rusia.

„Ce investitor raţional ar mai păstra titluri de valoare în Euroclear, în euro sau în UE, dacă înţelege că drepturile de proprietate nu sunt respectate şi că activele pot fi confiscate sub orice pretext?”, a declarat pentru Reuters Kirill Dmitriev, reprezentantul special al preşedintelui Vladimir Putin pentru investiţii.

Banca Centrală a Rusiei a transmis că planurile UE sunt ilegale şi că îşi rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-şi proteja interesele, inclusiv acţiuni în instanţe naţionale, tribunale din alte state, organizaţii internaţionale şi curţi arbitrale.

Potrivit unor jurişti, Rusia ar putea încerca să urmărească activele Euroclear în jurisdicţii precum China, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite sau Kazahstan, dacă acestea pot fi identificate. În interiorul Europei, planurile de utilizare a banilor ruşi au întâmpinat rezerve, inclusiv din partea sectorului bancar, care avertizează că sechestrarea unor active suverane de o asemenea amploare ar crea un precedent periculos.

Un document publicat în 2024 de banca centrală a Suediei arată că o astfel de decizie ar reprezenta prima situaţie în care state neimplicate direct într-un conflict ar confisca activele unui stat beligerant aflat într-un război în curs, pentru a sprijini o terţă parte.

Kirill Dmitriev a descris planurile Uniunii Europene drept „o lovitură dată sistemului rezervelor internaţionale creat de Statele Unite”, subliniind riscurile pe termen lung pentru ordinea financiară globală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













