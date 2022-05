Boris Bondarev, consilier pe lângă Reprezentanţa permanentă rusă, le-a trimis colegilor diplomaţi un mesaj în care îşi anunţă decizia şi care a fost dezvăluit de ONG-ul UN Watch, fiind confirmat de mai multe surse diplomatice.

"Pe parcursul celor 20 de ani ai carierei mele diplomatice am fost martorul a diferite viraje în politica noastră externă, dar niciodată nu mi-a fost atât de ruşine de ţara mea ca pe 24 februarie a.c.", când Rusia a invadat Ucraina, a scris Bondarev.

BREAKING: ???????? Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.

Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

