Putin și Xi îl urmează pe Trump. Decizia luată de cei trei lideri

Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a anulat participarea la summitul ţărilor industrializate şi emergente reunite în grupul G20 după ce omologii săi rus şi american au anunțat același lucru.

Delegaţia chineză la summitul ce va avea loc în oraşul Johannesburg va fi condusă de ministrul de externe Li Qiang, a anunţat MAE de la Beijing.

Va fi prima dată de la crearea G20 când primele trei cele mai puternice ţări ale acestui grup nu vor fi reprezentate la summit de şefii lor de stat.

Motivul refuzului lui Vladimir Putin și Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin nu va lua parte la summit din cauza mandatului internaţional de arestare emis împotriva lui de Curtea Penală Internaţională (CPI), delegaţia rusă urmând să fie condusă de Maksim Oreşkin, adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale.

Cât despre preşedintele american Donald Trump, acesta intenţiona să-l trimită la Johannesburg pe vicepreşedintele său, J.D. Vance, dar recent a ameninţat că ar putea boicota summitul cu totul, acuzând Africa de Sud că ucide fermierii albi şi că le confiscă pământurile, fără a oferi probe despre prima acuzaţie.

Trump a dispus în februarie printr-un ordin executiv îngheţarea tuturor ajutoarelor oferite Africii de Sud, după ce el a acuzat guvernul de la Pretoria că a confiscat pământurile minorităţii afrikaner (sud-africani albi descendenţi ai coloniştilor europeni) şi că a provocat prejudicii Israelului prin acuzaţia de genocid formulată de Africa de Sud în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) pentru uciderea a zeci de mii de palestinieni în războiul din Fâşia Gaza.

Preşedintele american s-a referit astfel la o lege controversată, denumită Legea Exproprierii, adoptată în luna ianuarie în Africa de Sud şi care prevede exproprierea unor terenuri considerate de interes public, fără acordarea de despăgubiri în unele cazuri.

Exproprierea terenurilor, o temă foarte sensibilă în Africa de Sud, este văzută în această ţară drept un instrument de remediere a inegalităţii rasiale care persistă în pofida abolirii regimului de apartheid dintre anii 1948 şi 1994.

Summitul G20 se va desfăşura pe 22 şi 23 noiembrie în Africa de Sud.

