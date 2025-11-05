Concesia făcută de chinezi după ce Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping. Reacția piețelor după „pauza” din război taxelor vamale

China va suspenda pentru un an taxele vamale suplimentare de 24% aplicate produselor americane, dar va menține o taxă de 10%, a anunțat Beijingul, în urma întâlnirii dintre Xi Jinping și american Donald Trump.

Comisia a anunțat, de asemenea, că China, cel mai mare cumpărător agricol din lume, va ridica unele tarife de până la 15% aplicate produselor agricole americane începând cu 10 noiembrie, notează Reuters.

Dar reducerea lasă în continuare cumpărătorii chinezi de soia să se confrunte cu taxe vamale de 13%, inclusiv un tarif de bază preexistent de 3%. Comercianții spun că acest lucru face ca transporturile din SUA să fie încă prea scumpe pentru cumpărătorii comerciali în comparație cu alternativele braziliene.

Înainte ca Trump să preia funcția în 2017 și să înceapă primul război comercial dintre SUA și China, soia era de departe principalul produs exportat de SUA către China, cel mai mare cumpărător agricol din lume achiziționând în 2016 produse de bază în valoare de 13,8 miliarde de dolari.

Însă China a renunțat în mare parte la achiziționarea de culturi americane în acest an, ceea ce a costat fermierii americani miliarde de dolari în exporturi pierdute. În 2024, China a cumpărat aproximativ 20% din soia din Statele Unite, în scădere față de 41% în 2016, arată datele vamale.

Investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului au răsuflat ușurați săptămâna trecută, când Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, calmând temerile că cele două mari economii ale lumii ar putea abandona negocierile menite să rezolve războiul tarifar care a perturbat lanțurile de aprovizionare globale.

În timp ce Trump și Casa Albă s-au grăbit să-și publice punctul de vedere asupra întâlnirii, partea chineză nu a furnizat imediat un rezumat detaliat al ceea ce s-a convenit.

Compania de stat chineză COFCO a cumpărat trei încărcături de soia din SUA cu o zi înainte de summit, un gest pe care analiștii l-au atribuit unei dovezi de bunăvoință care semnalează dorința Beijingului de a evita o escaladare destabilizatoare a tensiunilor comerciale.

Unii participanți la piață și-au exprimat îndoiala că comerțul cu soia va reveni la normal în curând.

Donald Trump s-a întâlnit după șase ani cu Xi Jinping

Donald Trump s-a întâlnit joi cu Xi Jinping. Liderii celor două mari economii mondiale, care nu s-au mai întâlnit faţă în faţă de şase ani, s-au strâns mâna, dar nu au făcut nicio declaraţie presei. La bordul Air Force One, preşedintele SUA a declarat reporterilor că tarifele americane aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47%.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a oferit o evaluare pozitivă a întâlnirii sale cu liderul chinez Xi Jinping, afirmând că au ajuns la un acord comercial care ar putea fi semnat în curând, deşi nu a oferit detalii suplimentare, scrie CNN.

Întrebat de un reporter la bordul avionului Air Force One cât de repede crede că se va ajunge la un acord, Trump a răspuns: „Cred că destul de repede, nu avem prea multe obstacole majore”.

Apoi a adoptat un ton mai categoric, declarând: „Avem un acord. Acum, vom renegocia acordul în fiecare an, dar cred că acesta va rămâne în vigoare pentru o lungă perioadă de timp”.

„Este un acord pe un an şi îl vom prelungi după un an”, a adăugat el.

El a adăugat că el şi Xi au căzut de acord asupra „aproape tuturor aspectelor”, inclusiv asupra comerţului cu soia şi a tarifelor legate de fentanil.

„Am discutat despre multe dintre elementele despre care vorbiţi tot timpul”, a spus Trump.

„După cum ştiţi, am impus Chinei o taxă vamală de 20% din cauza importurilor de fentanil, ceea ce reprezintă o taxă mare”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, după ce a părăsit Coreea de Sud, potrivit CNN.

„Am redus-o cu 10%, astfel încât să fie de 10% în loc de 20%, cu efect imediat”. Trump a adăugat că el crede că Xi „va depune eforturi susţinute pentru a opri moartea care se apropie”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi liderul chinez Xi Jinping au căzut de acord asupra „multor puncte foarte importante” în cadrul întâlnirii lor cruciale din Coreea de Sud.

Printre acestea se numără şi soia.

„Suntem de acord asupra multor elemente, cantităţi mari, cantităţi enorme de soia şi alte produse agricole vor fi achiziţionate imediat, începând chiar de acum”, a mai declarat Trump reporterilor.

