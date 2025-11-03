Marca de telefoane pe care Xi Jinping a ales-o pentru cadouri de stat. Surprinzător, nu e Huawei

Xi Jinping a ales marca Xiaomi pentru cadoul de stat pe care l-a făcut omologului său sud-coreean Lee Jae-myung, într-un gest surprinzător al președintelui chinez.

Credențialele Xiaomi primesc un impuls neașteptat, după ce Beijingul a ales smartphone-urile sale drept cadouri de stat, scrie South China Morning Post (SCMP).

Gestul reflectă statutul tot mai important al Xiaomi ca simbol al ambițiilor tehnologice ale Chinei, spun analiștii.

Gigantul smartphone-urilor Xiaomi a intrat pentru foarte scurt timp în atenția publicului în timpul întâlnirii de sâmbătă dintre președintele Xi Jinping și omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, când o pereche de telefoane ale companiei au fost oferite cadou de către șeful statului chinez.

Alegerea produsului său emblematic de consum drept cadou de stat a reflectat statutul tot mai important al Xiaomi ca simbol al ambițiilor tehnologice ale Chinei, potrivit analiștilor, la mai bine de 15 ani de la înființarea companiei.

Cele două telefoane Xiaomi i-au fost oferite lui Lee când cei doi lideri au făcut schimb de cadouri în timpul întâlnirii lor în marja summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific, care s-a încheiat sâmbătă, în orașul de coastă Gyeongju. Interpretul lui Xi a subliniat că ecranele smartphone-urilor Xiaomi au fost fabricate în Coreea de Sud.

Xi Jinping i-a făcut cadou lui Maduro un telefon Huawei

Într-un schimb de replici ingenios care a stârnit hohote de râs, Lee a întrebat: „Este linia securizată?”, potrivit unui articol al ziarului Korea AngJoong Daily. Xi a răspuns prin intermediul unui interpret: „Puteți verifica dacă există o ușă în spate”.

Xiaomi nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii luni. Modelele specifice ale smartphone-urilor nu au fost dezvăluite.

Aceasta a marcat prima instanță cunoscută în care smartphone-urile Xiaomi au fost oferite drept cadouri de stat unui șef de stat străin.

Luna trecută, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a lăudat public un smartphone Huawei Technologies Mate X6, despre care se pare că i-ar fi fost oferit cadou de Xi. Maduro a descris telefonul drept „cel mai bun telefon din lume” și a susținut că spionii americani nu îl pot pirata.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













