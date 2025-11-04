Xi Jinping nu râde niciodată în pozele oficiale. Casa Albă îl dezvăluie extrem de amuzat de ce i-a arătat Donald Trump

Xi Jinping nu râde niciodată în pozele sale oficiale, președintele chinez cultivându-și cu grijă în fața conaționalilor imaginea unui lider serios. Casa Albă l-a prezentat însă în timp ce râdea copios, după ce Donald Trump i-a arătat o hârtie.

Xi Jinping nu este cunoscut pentru zâmbetele sale. Cel mai puternic lider comunist din China ultimelor decenii și-a construit o reputație consolidată de presa de stat în timpul celor 12 ani de guvernare ca fiind o persoană serioasă și stabilă, scrie CNN.

Însă imaginile publicate de Casa Albă arată o altă latură a lui Xi - una care nu este prezentată și în imaginile publicate acasă, în China.

Xi Jinping a participat la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump pentru o întâlnire bilaterală la baza aeriană Gimhae din Busan.

Toate privirile erau ațintite asupra modului în care liderii celor mai mari două economii ale lumii își vor rezolva diferendele pe o serie de subiecte, de la soia și fentanil la minerale din pământuri rare și cipuri de computer de înaltă performanță.

Dar, pe lângă diplomația dură, fotografiile publicate de Casa Albă au surprins un moment rar de sinceritate între cei doi lideri.

Într-o sală plină de diplomați în costume, Trump a fost văzut într-o imagine cu brațul întins peste masa de negocieri pentru a-i arăta lui Xi o foaie de hârtie. Orice a fost scris sau tipărit pe acea hârtie rămâne necunoscut.

Într-o altă imagine, liderul chinez pare să zâmbească cu ochii închiși, avându-l pe ministrul de externe Wang Yi râzând alături de el. Nu este clar dacă imaginile au fost aranjate în ordine cronologică.

Glume cu președintele sud-coreean despre tehnologia de urmărire de pe telefoanele chineze

Două zile mai târziu, Xi Jinping a fost surprins de camerele de filmat făcând o glumă în timp ce schimba cadouri cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, potrivit unui videoclip al Reuters.

Lee i-a oferit mai întâi lui Xi o tablă de lemn pentru jocul de Go. Apoi, liderul chinez i-a oferit lui Lee și soției sale două telefoane Xiaomi fabricate în China, despre care un oficial din delegație a spus că veneau cu ecrane fabricate în Coreea de Sud, casa giganților electronici Samsung și LG.

Lee a întrebat apoi în glumă: „Cum este securitatea comunicațiilor?”, stârnind râsete în încăpere. Xi, care râdea și el în acest moment, a răspuns: „Puteți verifica dacă există un backdoor”.

Un risc backdoor se referă la o metodă ascunsă de accesare a dispozitivului unui utilizator fără ca acesta să știe. Problema a stârnit o serie de acuzații între China și alte țări.

Beijingul și-a exprimat recent îngrijorarea cu privire la o propunere a SUA de a vinde cipuri avansate în străinătate, echipate cu sistem de urmărire, o sugestie care l-a determinat pe producătorul american de cipuri Nvidia să spună că cipurile sale nu au „backdoor”. Între timp, numeroase țări occidentale și-au exprimat îngrijorarea privind securitatea cibernetică cu privire la anumite dispozitive fabricate în China.

Cele două momente spontane ale lui Xi contrastează cu imaginea sa atent construită acasă, unde a fost prezentat recent prezidând o paradă militară într-un costum de Mao, o ținută asociată cu Mao Zedong, părintele fondator al Chinei comuniste.

Înainte de întâlnirea sa cu Trump, el a prezidat o plenară a partidului, ținând discursuri într-o demonstrație stoică a controlului său strict asupra aparatului politic al Chinei.

Nu toți liderii chinezi au proiectat însă o imagine atât de rigid construită. Predecesorul lui Xi, Jiang Zemin, care a fost președinte între 1993 și 2003, era cunoscut pentru personalitatea sa extravagantă, flerul cosmopolit și dorința de a-și etala abilitățile lingvistice și de a interacționa cu jurnaliștii.

Imaginile în care Xi Jinping râde au fost cenzurate în China

Cu toate acestea, Xi Jinping a trasat o cale diferită. Pe lângă limitarea libertății de exprimare în China, el a menținut un control strict asupra imaginii sale și a fluxului de informații.

Politica elitelor a devenit atât de opacă sub conducerea sa, încât experții caută orice indiciu despre direcția Chinei - de la analizarea cuvintelor lui Xi pentru sensul lor real până la evaluarea culorii părului său.

Aparițiile internaționale mai relaxate ale lui Xi în Coreea de Sud au ajuns greu pe internetul strict controlat al Chinei. Cenzorii elimină adesea orice relatare despre Xi care se abate de la narațiunea oficială din țară, unde majoritatea site-urilor de știri occidentale și a platformelor de socializare sunt interzise.

Filmele și imaginile care arată interacțiunile vesele ale lui Xi cu omologii săi americani și sud-coreeni nu au fost găsite nicăieri pe două dintre cele mai populare platforme de socializare din țară: Douyin, versiunea chineză a TikTok, și Xiaohongshu.

Câteva postări ale unor instituții de știri în limba chineză din afara Chinei care au relatat schimbul de cadouri al lui Xi cu Lee din Coreea de Sud au fost disponibile pe platforma Weibo, similară cu X.

Postările au afișat doar comentariile câtorva utilizatori, în ciuda sutelor de mesaje. Printre reacțiile care au supraviețuit, un utilizator a postat un emoji de aprobare, iar altul a lăsat o față zâmbitoare.

