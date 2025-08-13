Trump și Putin se întâlnesc în cel mai mare oraș din Alaska. Casa Albă explică de ce summitul a fost aranjat din scurt

Summitul Trump-Putin va avea loc în cel mai mar eoraș din Alaska, cu toate acestea locurile care asigură condițiile necesare sunt extrem de limitate, dat fiind sezonul turistic din regiune.

Organizatorii summitului au ajuns curând la concluzia că singurul oraş din acest stat imens care oferea opţiuni viabile pentru summit era Anchorage.

Şi numai baza militară Elmendorf-Richardson, situată la marginea nordică a oraşului, îndeplinea cerinţele de securitate pentru această întâlnire istorică, deşi Casa Albă sperase să evite imaginea găzduirii liderului rus şi a anturajului său într-o facilitate militară americană.

Acolo se vor întâlni cei doi preşedinţi vineri, au declarat doi oficiali ai Casei Albe.

Problema a subliniat graba actuală de a stabili detaliile întâlnirii de vineri, prima întâlnire dintre liderii de vârf ai SUA şi Rusiei în mai bine de patru ani.

Diplomații încă stabilesc detaliile summitului Trump-Putin

Summitul este încă în mare parte în curs de pregătire, în timp ce oficialii americani şi ruşi se grăbesc să se pregătească pentru această întâlnire de mare anvergură.

Cei doi diplomaţi de vârf ai celor două ţări – secretarul de stat Marco Rubio şi ministrul de Externe Serghei Lavrov – au discutat marţi „anumite aspecte ale pregătirii”, potrivit ministerului rus de Externe.

De obicei, un summit cu miză mare cu un adversar al SUA ar fi precedat de negocieri ample privind agenda şi rezultatele. Dar Trump însuşi a declarat că abordează întâlnirea ca pe o sesiune de testare, fără prea multe aşteptări în avans cu privire la modul în care va decurge. Marţi, Casa Albă a calificat-o drept o ”sesiune de ascultare”.

„Preşedintele simte că trebuie să-l privească pe acest om de cealaltă parte a mesei. Trebuie să-l vadă faţă în faţă. Trebuie să-l asculte în particular. Trebuie să-l evalueze uitându-se la el”, a declarat Rubio, marţi dimineaţă, într-un interviu radio cu Sid Rosenberg, oferind o explicaţie pentru motivul pentru care cele cinci convorbiri telefonice cunoscute ale lui Trump cu Putin din acest an nu ar fi suficiente pentru a determina intenţiile liderului rus.

Negocieri de culise între americani și ruși

Administraţia Trump şi Kremlinul au ales Alaska ca loc pentru summit, după lungi negocieri în culise, potrivit unor persoane familiarizate cu problema. Au fost puţine locuri potrivite pentru întâlnire, au spus aceste persoane, mai ales având în vedere mandatul de arestare pentru crime de război emis împotriva lui Putin de Curtea Penală Internaţională în 2023.

De aceea, Rusia s-a opus unei destinaţii europene — chiar şi într-un oraş precum Viena sau Geneva, unde liderii americani şi ruşi s-au întâlnit încă din perioada Războiului Rece. În timp ce Putin însuşi a propus Emiratele Arabe Unite ca locaţie ”perfect potrivită”, mulţi din interiorul Casei Albe sperau să evite o altă călătorie lungă în Orientul Mijlociu după vizita lui Trump din luna mai.

În cele din urmă, potrivit unor surse, alegerea s-a redus la Ungaria – al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, este apropiat atât de Trump, cât şi de Putin – şi Statele Unite ca posibile gazde, potrivit a doi oficiali americani.

Oficialii americani au fost încântaţi şi oarecum surprinşi când preşedintele rus a acceptat o întâlnire pe teritoriul SUA – pe un teritoriu care a făcut parte din imperiul rus, nu mai puţin.

„Mi s-a părut foarte respectuos faptul că preşedintele Rusiei vine în ţara noastră, în loc să mergem noi în ţara lui sau chiar într-un loc terţ”, a declarat Trump săptămâna aceasta, în timp ce echipa sa se grăbea să finalizeze detaliile summitului.

Alţii nu au fost atât de impresionaţi.

„Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi dacă summitul ar avea loc la Moscova”, a declarat fostul consilier pentru securitate naţională al lui Trump, John Bolton, care s-a certat cu Trump în timpul primului său mandat.

„Aşadar, cred că aranjamentul iniţial este o mare victorie pentru Putin”, a adăugat el.

Întâlnirile anterioare ale lui Vladimir Putin cu președinții americani

Ultima dată când un preşedinte american s-a întâlnit cu Putin – summitul din 2021 al preşedintelui Joe Biden de la Geneva – data şi locul au fost anunţate cu trei săptămâni înainte. Dar planificarea între oficialii ruşi şi americani a început cu luni înainte.

Biden, aflat într-o vizită de o săptămână în Europa, şi-a petrecut zilele dinaintea întâlnirii pregătindu-se intens împreună cu consilierii săi de vârf, rezervându-şi dimineţile pentru a analiza direcţiile potenţiale pe care le-ar putea lua conversaţia şi pentru a anticipa unele dintre mişcările lui Putin. El s-a consultat cu alţi lideri, inclusiv cu cancelarul german, pentru a obţine sfaturi despre cum să abordeze liderul rus, cunoscut pentru viclenia sa.

Până la momentul summitului, asistenţii planificaseră ziua până în cele mai mici detalii, inclusiv ordinea în care urmau să sosească liderii, durata fiecărei sesiuni şi tipul de flori care urmau să fie aşezate pe masă (trandafiri albi). Oficialii americani s-au asigurat chiar că în frigiderul vilei din secolul al XVIII-lea unde a avut loc întâlnirea se aflau sticle de Gatorade portocaliu, etichetate ”POTUS”.

În timpul primului mandat al lui Trump, el şi Putin s-au întâlnit faţă în faţă la Helsinki, în Finlanda, în cadrul unui summit din 2018, care s-a încheiat cu un moment remarcabil, când Trump a luat partea lui Putin în faţa agenţiilor de informaţii americane în ceea ce priveşte interferenţa Rusiei în alegerile americane. Trump s-a întâlnit cu Putin şi în 2017, în cadrul primei lor întâlniri la summitul G20 de la Hamburg.

Misterul originii întâlnirii

În timp ce oficialii americani şi ruşi au purtat discuţii ample pentru a pregăti întâlnirea de la masa negocierilor, de când s-a convenit asupra acesteia săptămâna trecută, întâlnirea care a determinat evenimentul rămâne un mister.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a vizitat Moscova miercurea trecută pentru o întâlnire cu Putin, care a dus la decizia de a se întâlni, deşi ceea ce a spus exact Putin în cadrul întâlnirii rămâne în mare parte necunoscut.

Oficialii europeni au petrecut o mare parte din săptămâna trecută încercând să stabilească parametrii acordului de pace propus de Putin, dar unii s-au declarat frustraţi de lipsa de claritate a lui Witkoff, un dezvoltator imobiliar şi prieten de lungă durată al lui Trump.

Trump intenţionează să asculte părerile liderilor europeni într-o întâlnire virtuală miercuri, organizată de germani, astfel încât preşedintele să poată afla punctul lor de vedere înainte de întâlnirea de vineri. El a promis că va discuta la telefon cu ei, împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, imediat după încheierea summitului.

Însă Zelenski nu este aşteptat să fie prezent în Alaska pentru summit, astfel că orice potenţială întâlnire trilaterală este exclusă pentru moment.

În schimb, Trump va petrece cel puţin o parte din summit într-o întâlnire tête-à-tête cu Putin, a declarat marţi Casa Albă, oferind celor doi timp pentru a purta o discuţie fără să fie auziţi de nimeni altcineva în afară de traducătorii lor.

”Face parte din plan”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, când a fost întrebată dacă cei doi preşedinţi se vor întâlni în doi.

”În ceea ce priveşte celelalte aspecte practice şi logistice, voi lăsa echipa noastră să se pronunţe asupra lor când vor fi stabilite”, a precizat ea.

Nu este neobişnuit ca liderii să se întâlnească singuri cu omologii lor, dar relaţia dintre Trump şi Putin a fost supusă unei atenţii intense. Şi în timpul primului mandat al lui Trump, chiar şi înalţi oficiali au declarat că uneori nu ştiau ce se discuta atunci când asistenţii erau lăsaţi pe dinafară. În cele două întâlniri anterioare ale lui Trump cu Putin, ambele au inclus traducători, dar nu şi asistenţi de rang înalt. După întâlnirea din Germania, Trump i-ar fi cerut traducătorului său notiţele.

La rândul său, Putin şi-a petrecut zilele dinaintea întâlnirii de vineri sunându-şi aliaţii globali rămaşi, inclusiv pe cei care au organizat propriile summituri de profil înalt cu Trump.

Printre aceștia s-a numărat şi dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat marţi Kremlinul, care s-a întâlnit de trei ori cu Trump în timpul primului său mandat, dar încă nu a renunţat la armele nucleare.

