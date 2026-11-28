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De la şantierul naval al companiei Sevmaş din Severodvinsk (nord-vest), preşedintele rus a asistat la „ridicarea drapelului” pe submarinul „Perm”, marcând transferul oficial al acestuia către marină, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin, scrie News.ro.

„Rusia este una dintre puţinele ţări din lume capabile să construiască submarine nucleare puternice de acest tip, care reprezintă arme de anvergură şi cu rază de acţiune mondială”, a declarat liderul de la Kremlin.

Submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) reprezintă un pilon al descurajării nucleare, deoarece discreţia lor în timpul scufundării garantează o capacitate de ripostă aproape de neînvins în caz de atac.

Potrivit lui Vladimir Putin, flota militară rusă ar urma să primească până în 2030 încă cinci SNLE, dintre care trei fac parte, la fel ca submarinul „Perm” inaugurat vineri, din clasa „Iassen-M”. Submarinele nucleare din această clasă „sunt capabile să îndeplinească misiuni în orice zonă a oceanelor lumii, operând în deplină discreţie şi utilizând toate tipurile de rachete de croazieră”, inclusiv rachetele hipersonice „Zirkon”, a subliniat Vladimir Putin.

El a precizat că marina rusă a primit alte patru submarine din clasa „Iassen-M” în ultimii şase ani.

Aceste anunţuri au loc într-un context din ce în ce mai tensionat între aliaţii occidentali ai Kievului şi Rusia, de la lansarea ofensivei ruseşti la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.