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Liderul de la Kiev a afirmat că președintele rus este un agresor și un criminal și a comparat o eventuală relație de prietenie cu acesta cu apropierea de Adolf Hitler în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie news.ro.

„Bineînțeles, președintelui Statelor Unite îi revine să decidă, dar este ciudat”, a declarat Zelenski în limba engleză.

„El este un agresor și un criminal. Nu poate fi un prieten. Pur și simplu nu poate”, a adăugat liderul ucrainean.

Acesta a continuat comparația, afirmând că situația ar fi similară cu aceea în care cineva ar spune că este prieten cu Adolf Hitler în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Negocierile de pace, fără progrese vizibile

După întâlnirea tensionată cu Donald Trump din Biroul Oval, în 2025, Zelenski a devenit deosebit de atent la modul în care gestionează relația cu Statele Unite.

Doi emisari ai președintelui american încearcă să negocieze un acord de pace între Rusia și Ucraina, care să pună capăt unui război soldat cu pierderi umane considerabile. Cu toate acestea, pozițiile acestora par să fie mai apropiate de cele ale Moscovei decât de cele ale Kievului.

Ultima rundă de negocieri, desfășurată sub mediere americană la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, nu a adus progrese evidente.

„Cu cât aflăm mai multe, cu atât apar mai multe probleme”, a descris Zelenski situația negocierilor.

Președintele ucrainean a precizat că discuțiile ar urma să fie reluate în decembrie.

Joi, Donald Trump a scris pe platforma sa Truth Social că, în cadrul summitului cu Vladimir Putin desfășurat în China în săptămâna precedentă, i-a cerut liderului de la Kremlin „să înceteze orice agresiune militară împotriva teritoriilor din întreaga Europă”. Totodată, președintele american a apreciat că un acord de pace cu Ucraina reprezintă „o posibilitate reală”.

Cu toate acestea, potrivit declarațiilor publice ale Moscovei, Rusia pare să fi revenit la poziția sa inițială, menținându-și revendicările intransigente.

Zelenski a mai dezvăluit că nu este clar dacă reprezentanții europeni vor participa la următoarea rundă de negocieri, deși emisarii americani au anunțat această posibilitate. Kremlinul se opune implicării europenilor în discuții.

Zelenski cere Washingtonului să exercite presiuni asupra Moscovei

Ucraina are nevoie urgentă de progrese în negocieri pentru a pune capăt invaziei rusești la scară largă, care durează de aproape cinci ani și a provocat pierderi uriașe.

Atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean sunt tot mai frecvente și mai sângeroase, iar numărul civililor uciși a ajuns la un nivel fără precedent.

În acest context, Zelenski solicită sprijin concret din partea aliaților și cere Statelor Unite să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a obține rezultate.

„Avem nevoie de aliați care să ne ajute cu adevărat și care să exercite presiuni asupra Rusiei”, a transmis liderul ucrainean.

Acesta a cerut Washingtonului să se ridice la nivelul reputației sale de mare putere, care impune respect pe scena internațională.

„Atunci când încerci să fii foarte neutru față de agresor, înseamnă că susții atât victima, cât și agresorul. Nu este bine”, a declarat Zelenski.

Statele Unite susțin că adoptă o poziție neutră în eforturile complexe de negociere a unui acord de pace durabil între Rusia și Ucraina.

Întrebat din nou joi de jurnaliști despre faptul că l-a numit prieten pe Vladimir Putin, Donald Trump a explicat că prioritatea sa este oprirea războiului.

„Noi vrem să oprim uciderile. Aș putea spune că nu este un prieten. Vreau să fac o înțelegere”, a afirmat președintele american.

Trump a adăugat că o atitudine ostilă față de Putin nu ar face decât să complice negocierile.

„Aș putea să intru și să spun că nu te plac, iar apoi am avea aceeași problemă pe care o avem cu Zelenski și cu Putin”, a declarat el.

„Știți, cea mai mare problemă a acestei situații este că cei doi lideri se urăsc cu adevărat”, a mai spus Trump.

Ucraina se confruntă cu un deficit major de rachete interceptoare

În paralel cu negocierile diplomatice, Kievul întâmpină dificultăți tot mai mari în apărarea spațiului aerian.

Alertele aeriene, care răsună zi și noapte, au devenit o parte epuizantă a vieții cotidiene. Rachetele balistice vizează centrale electrice și poduri, în timp ce dronele cu reacție sunt lansate zilnic împotriva capitalei și a altor mari orașe ucrainene.

Ucraina răspunde prin lansarea a sute de drone asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei.

Zelenski a declarat că armata ucraineană reușește în prezent să distrugă aproximativ 70% dintre cele mai rapide drone rusești, iar această proporție este în creștere.

Cu toate acestea, există un deficit „foarte, foarte mare” de rachete interceptoare destinate combaterii rachetelor balistice. Liderul ucrainean susține că livrările americane de sisteme Patriot întârzie.

„Este regretabil că și-au concentrat atenția asupra Orientului Mijlociu și că îi ajută mai mult pe cei de acolo. Este regretabil. Acest lucru ridică întrebări uriașe pentru noi”, a afirmat Zelenski.

„Deficitul acestor rachete înseamnă vieți omenești”, a subliniat președintele ucrainean.

Ce se întâmplă cu Starlink în teritoriile ocupate

Zelenski a confirmat că serviciile de comunicații prin satelit Starlink și versiunea militară a acestora, Starshield, sunt în continuare restricționate în teritoriile ocupate din Ucraina.

Unități ucrainene specializate în utilizarea dronelor au prezentat BBC dificultățile cu care se confruntă. Potrivit acestora, dronele interceptoare nu mai reușesc să ajungă din urmă aparatele de tip Shahed, care pot pătrunde astfel mai adânc pe teritoriul ucrainean.

Întrebat cine a luat decizia privind aceste restricții, Zelenski a spus că nu știe dacă responsabilitatea aparține companiei SpaceX sau factorilor politici.

„Din punct de vedere tehnic, SpaceX. Din punct de vedere politic, nu știu. Chiar nu știu”, a răspuns liderul ucrainean.

Acesta a descris situația drept un joc de ping-pong, în care fiecare parte pasează responsabilitatea celeilalte.

Ucraina se pregătește pentru o iarnă grea

În ultimele săptămâni, armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective rusești, inclusiv rafinării și nave care transportă armament sau combustibil.

Joi, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că atacul în urma căruia o navă de război rusă a fost scufundată în estul Libiei, în cursul acestei săptămâni, riscă să extindă conflictul în Marea Mediterană. Ea a calificat o asemenea evoluție drept inacceptabilă.

Zelenski a apărat operațiunea și a descris corveta Mercuri drept o „țintă absolut legitimă”.

Liderul ucrainean a recunoscut că astfel de atacuri sunt „foarte periculoase”, dar a insistat că armata ucraineană „nu atacă niciodată” fără să se coordoneze cu partenerii săi. El a refuzat să ofere detalii suplimentare.

În același timp, președintele ucrainean a recunoscut că țara sa se pregătește pentru o iarnă dificilă și periculoasă.

Atacurile recente asupra Kievului au vizat inclusiv podurile peste fluviul Nipru, cu scopul de a izola o parte a capitalei.

Unii locuitori au început deja să părăsească orașul pentru perioada iernii, în timp ce anumite afaceri și-au suspendat activitatea. Întreruperile de energie electrică și atacurile asupra infrastructurii logistice au dus la creșterea semnificativă a costurilor de operare pentru companii.

Totodată, penele de curent au lăsat în întuneric zone întinse ale capitalei.

Zelenski consideră că obiectivul Moscovei este să determine populația să abandoneze orașul.

„Rusia vrea ca noi să plecăm, evident”, a declarat președintele ucrainean.

„Oamenii pot să plece, dar noi vom încerca să ne apărăm capitala prin toate mijloacele. Avem nevoie de capitala noastră. Fără capitală nu există țară”, a conchis Volodimir Zelenski.