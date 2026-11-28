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„Recent au apărut online imagini care arată un sistem laser ucrainean utilizat în luptă pentru a intercepta o dronă inamică cu reacţie”, a precizat serviciul de comunicare al acestei structuri, care coordonează şi finanţează inovaţiile din domeniul apărării. „Acest sistem a fost dezvoltat de beneficiarul unei subvenţii din cadrul programului Brave1 şi utilizat în luptă de o echipă privată de apărare aeriană”, a adăugat acesta, potrivit News.ro.

„O primă interceptare reuşită nu înseamnă că o tehnologie este pregătită pentru o implementare la scară largă. În prezent, apărarea antiaeriană cu laser rămâne o tehnologie experimentală”, precizează Brave1, menţionând totuşi că există cel puţin „şapte echipe” care lucrează în Ucraina la aceste sisteme de armament.

Miercuri, Serghei Beskrestnov, consilier al preşedintelui Volodimir Zelenski, a publicat un videoclip în care se vedea o ţintă prăbuşindu-se într-o minge de foc. Potrivit acestuia, era vorba de o dronă cu reacţie rusă de tip Geran care a fost doborâtă, pentru „prima dată”, de un dispozitiv laser.

Acest dispozitiv, denumit Blysk, a fost dezvoltat de compania Carmine Sky şi apăra, în acest caz concret, o „infrastructură critică” din Ucraina, a adăugat Serghei Beskrestnov.

Ucraina se confruntă în permanenţă cu valuri de drone şi rachete ruseşti care îi atacă infrastructurile industriale şi energetice. În ultimele luni, Moscova utilizează pe scară largă drone cu reacţie, mai rapide şi mai greu de neutralizat.

În comunicatul trimis către AFP, platforma Brave1 afirmă că costul unei lovituri cu laser este mai mic decât cel al unei rafale de mitralieră. Totuşi, aceasta subliniază că „apărarea antiaeriană cu laser se numără printre cele mai complexe şi mai exigente priorităţi” ale programului său de finanţare.

„Spre deosebire de sectoarele dronelor FPV sau al muniţiilor, acest domeniu prezintă o ştachetă ridicată, din cauza sofisticării sale tehnice şi a volumului relativ limitat de lucrări de cercetare şi dezvoltare desfăşurate anterior în Ucraina” pe această temă, precizează Brave1.

Potrivit acestei platforme, armele cu laser fac obiectul cercetărilor încă din anii 1970, dar au fost integrate în sisteme operaţionale doar „în câteva ţări”, iar interceptările ţintelor aeriene în situaţii de luptă „rămân rare”.

Brave1 a îndemnat, de asemenea, toţi actorii ucraineni din acest sector „să menţină securitatea operaţională” şi să „se abţină de la divulgarea informaţiilor sensibile” privind această tehnologie.