Generează rezumat cu AI

„Mediul de afaceri în care operăm se schimbă rapid sub influenţa inteligenţei artificiale şi analizăm permanent modul în care organizaţia şi forţa noastră de muncă trebuie să evolueze pentru a ne menţine succesul”, a precizat SAP într-un comunicat transmis CNBC, scrie News.ro.

Compania a adăugat că rolurile şi funcţiile angajaţilor se vor schimba în mod firesc pe parcursul acestui proces de transformare, dar a subliniat că nu au fost luate decizii privind eventuale măsuri suplimentare, refuzând să comenteze informaţiile referitoare la concedieri.

SAP analizează posibile reduceri de personal

SAP are peste 110.000 de angajaţi la nivel mondial. Potrivit Bloomberg, tuturor departamentelor li s-a solicitat să identifice posibile reduceri de personal, o atenţie deosebită fiind acordată diviziilor de produse, inginerie şi vânzări.

Grupul german a mai trecut printr-un proces de reorganizare în 2024, când a eliminat aproximativ 10.000 de posturi, în cadrul unui program bazat în principal pe plecări voluntare şi reconversie profesională. Ulterior, numărul total al angajaţilor a rămas relativ stabil, compania recrutând personal pentru noi funcţii.

Noile reduceri de personal avute în vedere intervin în contextul în care directorul general Christian Klein promovează o strategie de afaceri centrată pe inteligenţa artificială.

SAP își extinde investițiile în inteligența artificială

În acest an, SAP a finalizat patru achiziţii, respectiv companiile Reltio, Dremio, Prior Labs şi TechWolf, şi a realizat investiţii strategice în mai multe companii specializate în inteligenţă artificială, printre care Parloa, n8n şi Conduct.

Achiziţiile urmăresc să îmbunătăţească gestionarea datelor companiilor, dezvoltarea modelelor de inteligenţă artificială destinate prelucrării informaţiilor de afaceri şi analiza competenţelor profesionale ale angajaţilor.

Mai multe companii de software au anunţat în acest an reduceri de personal asociate implementării inteligenţei artificiale. WiseTech Global intenţionează să elimine aproximativ 2.000 de posturi în decurs de doi ani, Atlassian a anunţat reducerea a aproximativ 1.600 de locuri de muncă, inclusiv pentru finanţarea unor noi investiţii în AI, iar Cloudflare a decis eliminarea a peste 1.100 de posturi.

În Statele Unite, angajatorii au invocat inteligenţa artificială drept motiv pentru eliminarea a 121.401 locuri de muncă anunţată în primele zece luni ale anului 2026, reprezentând aproximativ 20% din totalul reducerilor de personal anunţate, potrivit unui raport al firmei de consultanţă Challenger, Gray & Christmas.

Separat, SAP a anunţat că a fost vizată de un atac cibernetic, precizând însă că nu a identificat dovezi privind accesarea neautorizată a datelor de afaceri ale clienţilor săi. Compania a afirmat că a detectat activităţi suspecte şi a implementat prompt măsurile necesare pentru protejarea clienţilor şi securizarea serviciilor sale.