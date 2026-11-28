Nuntă de poveste, transformată în haos în India. 400.000 de invitați s-au bătut pentru mâncare
În nord-estul Indiei, o nuntă care se anunța ca în basme s-a transformat într-un haos total.
Sursa: ProTV
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S-au comandat flori din China, au gătit 500 de bucătari, iar invitații de onoare au venit cu elicopterele la nunta fiicei unui politician din regiunea Bihar. Socrul mic este un personaj controversat, cu 28 de dosare penale.
Aparent, existau premisele unui eveniment ca în povești. Însă tona de carne de oaie cumpărată a fost insuficientă pentru numărul nuntașilor: 400.000 de oameni.
N-a durat mult până când totul s-a transformat în haos. Infrastructura locală a fost copleșită, invitații s-au bătut pe mâncare, iar sute dintre ei s-au cățărat pe stâlpii de înaltă tensiune ca să privească întrecerile de cai și să-i zărească pe miri.
Chiar și cu peste 150 de feluri de mâncare în meniu, procurarea unei farfurii a devenit adevărata provocare.
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