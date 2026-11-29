Generează rezumat cu AI

Unele clinici de chirurgie estetică folosesc imagini generate cu inteligență artificială și transformări „înainte și după” fabricate pentru a-și atrage clienții.

O investigație realizată de publicația The Independent împreună cu compania Resemble AI a identificat astfel de materiale în reclamele unor clinici de pe Instagram. Într-unul dintre cazuri, fotografii prezentate drept rezultate reale ale unor intervenții chirurgicale au fost publicate de Estecity Istanbul, o clinică urmărită de peste 700.000 de persoane.

99% dintre fotografiile publicate în 2026 ar fi fost generate cu AI

Pentru a identifica imaginile artificiale, Resemble AI a analizat fotografiile publicate de contul clinicii folosind programul Resemble Detect.

Potrivit rezultatelor, 99% dintre imaginile postate de Estecity în 2026 ar fi fost generate cu inteligență artificială. Procentul ajunge la 53% dacă sunt luate în calcul toate postările analizate.

Clinica susținea că pacienții din fotografii ar fi trecut printr-o gamă largă de proceduri, printre care lifting facial endoscopic, lifting al sprâncenelor, rinoplastie, blefaroplastie, lifting al buzelor, remodelarea mandibulei, îndepărtarea grăsimii bucale și tratamente laser faciale.

Zohaib Ahmed, fondatorul și directorul general al Resemble AI, a observat o creștere evidentă a aprecierilor și comentariilor după ce contul a început să publice conținut generat artificial.

„Se vede un salt foarte clar al aprecierilor, comentariilor și al interacțiunii generale cu postările, pe măsură ce încep să folosească imagini generate cu AI”, a explicat acesta. El a remarcat că, deși interacțiunile au crescut considerabil, utilizatorii nu discutau despre faptul că imaginile ar putea fi artificiale.

În locul unui sistem obișnuit de programări printr-un site medical, clinica direcționează solicitările potențialilor clienți către canalele sale de WhatsApp, unde le transmite și lista de prețuri.

Trei metode prin care ar fi fabricate rezultatele operațiilor

Resemble AI a analizat și alte cinci conturi de clinici de chirurgie estetică din Turcia. Patru dintre acestea ar fi folosit, într-o anumită măsură, imagini generate cu inteligență artificială.

Din 500 de postări examinate pe aceste conturi, 11% conțineau imagini artificiale. Aproape toate materialele identificate astfel prezentau comparații de tip „înainte și după”.

Investigația a identificat trei metode principale prin care ar fi manipulate rezultatele intervențiilor:

Pacienți creați integral cu AI: persoane care nu există în realitate sunt prezentate drept clienți ai clinicii.

Modificarea fotografiilor unor pacienți reali: aspectul acestora este schimbat digital pentru a crea transformări mai spectaculoase.

Înlocuirea fețelor: chipul unei alte persoane este suprapus peste cel al cuiva prezentat drept pacient real.

Niciuna dintre postările identificate în investigație nu fusese etichetată de Meta drept conținut generat cu inteligență artificială.

„Cea mai îngrijorătoare parte este capacitatea acestui fenomen de a influența opinia publică”, a declarat Zohaib Ahmed.

Mii de oameni merg anual în Turcia pentru intervenții medicale

Hope, în vârstă de 30 de ani, care lucrează în industria stomatologică, a mers anul trecut din Marea Britanie în Turcia pentru o operație de micșorare și ridicare a sânilor, urmată de implanturi, după ce a slăbit considerabil.

Ea a spus că Instagram a avut un rol esențial în alegerea clinicii.

„Instagram a fost o parte vitală a cercetării mele”, a explicat femeia. Hope nu a apelat la niciuna dintre clinicile identificate în investigație și a precizat că aceleași intervenții ar fi costat aproximativ 11.000 de lire sterline în Marea Britanie, în timp ce în Turcia a plătit 4.000 de lire.

Experiența a făcut-o însă să privească cu îngrijorare folosirea imaginilor artificiale în promovarea operațiilor estetice.

„Este înfricoșător să te gândești că unele clinici folosesc AI pentru a crea fotografii cu rezultate înainte și după. În domeniul meu, inteligența artificială poate ajuta la planificarea tratamentelor și la prezentarea unor rezultate estimate. Dar folosirea ei pentru a manipula fotografiile de după intervenții este foarte îngrijorătoare”, a spus aceasta.

În august 2026 au intrat în vigoare în Turcia reguli speciale privind publicitatea realizată cu inteligență artificială. Acestea interzic folosirea replicilor digitale generate cu AI ale unor persoane reale în moduri care sugerează în mod fals că respectivele persoane au utilizat sau au experimentat un produs ori un serviciu sau că îl recomandă.

Burak Sahin, avocat în Turcia și fondator al Sahin Legal Consultancy, a explicat că o clinică sau un intermediar care prezintă fotografii generate artificial drept imagini reale ale pacienților și rezultate autentice „înainte și după” încalcă reglementările.

Platformele tehnologice pot identifica uneori conținutul artificial prin filigrane digitale sau metadate încorporate în imagini de instrumente precum cele dezvoltate de Google și OpenAI. Totuși, nu toate materialele pot fi recunoscute automat, iar utilizatorii obișnuiți nu au întotdeauna mijloacele necesare pentru a verifica autenticitatea fotografiilor.