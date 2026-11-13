Patru dintre eroicii noştri camarazi au murit după ce elicopterul nostru (de tip) S-70 s-a prăbuşit la Malatya din motive care nu au fost determinate încă”, a anunţat joi, într-un comunicat pe X, Ministerul turc al Apărării, relatează AFP, citată de News.ro.

Epava a fost găsită, iar mai multe operaţiuni au fost lansate imediat, a anunţat ministerul.

Turcia are a doua cea mai mare armată din NATO.

Ea a desfăşurat forţe, în mod oficial în lupta împotriva terorismului, în Irak şi Siria.

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Ea nu mai luptă pe teritoriul turc de la sfârşitul rebeliunii kurde, odată cu lansarea în 2024 a unui proces de pace între statul turc şi Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).